¿Quién es Mathieu Grujicic? La 'perla' del Barça que ya ha debutado en Liga Endesa

El Barça no se cansa de sacar a relucir las perlas de la cantera. Los de Peñarroya vencieron al Gran Canaria en el Palau Blaugrana, pero la noticia del día fue el debut de Mathieu Grujicic. La joven 'perla' culé disputó los dos últimos minutos del partido, para que los rivales empiecen a tener en cuenta otro nombre en el 'roster' blaugrana.

Ante los problemas que tiene el Barça con la desvinculación de Dame Sarr, además de la lesión de Juan Núñez, Peñarroya ha decido contar con otro miembro de las categorías inferiores. Un jugador con mucha proyección que apunta a formar parte de la rotación más pronto que tarde.

Grujicic, de 17 años y 1,98 metros, forma parte de la cantera blaugrana desde la pasada temporada 23/24, cuando aterrizó en la Ciudad Condal procedente del ALBA Berlín. Desde entonces, es una de las grandes promesas del Barça y lleva varios meses entrenando con el primer equipo. En el Clásico contra el Real Madrid, ya fue convocado por su técnico, aunque en esa ocasión no tuvo minutos.

Nacido en Alemania, Grujicic juega en la posición de escolta. En su etapa en el ALBA Berlín, levantó el título de la Bundesliga Junior y dejó una actuación histórica de 52 puntos en la final, récord de la competición, ante Fraport Skyliners.

Además, no solo fue decisivo en la final de la Bundesliga junior, sino también en el torneo Adidas Next Generation. En esta competición, disputada en Ulm, fue decisivo en el pase de su equipo a la Final Four en Abu Dhabi. Grujicic anotó 22 puntos y fue nombrado MVP del partido en la victoria 89-91 ante Zalgiris Kaunas.

Mathieu Grujicic, con la cantera del Barça / Twitter

Todos estos logros llamaron la atención de los culés, que no dudaron en traerlo a Barcelona e incorporarlo a la cantera. Tan solo una temporada después, ya ha formado parte de los entrenamientos del primer equipo, junto a compañeros como Raúl Villar y Sayon Keita, y debutado bajo las órdenes de Joan Peñarroya.

"Un sueño hecho realidad"

"Estoy muy contento por la victoria del equipo, era un partido muy importante para coger buenas sensaciones antes de Mónaco. Por mi debut, es un sueño hecho realidad. Desde muy pequeño tenía el sueño de debutar con el Barça y poder hacerlo es increíble. También agradecer a todos, al head coach, a los ayudantes que me han ayudado con detalles del juego, rebotes... sin ellos no podría estar aquí hoy", comentaba Grujicic después de su debut en la Liga Endesa ante Gran Canaria.

“Es muy joven y debemos ser pacientes con él. Tiene un gran futuro por delante, pero es temprano para sacar conclusiones”, comentaba Peñarroya hace unas semanas. Aun así, el alemán ya ha dado un gran paso y hace olvidar toda la polémica de los últimos días con otro canterano como Dame Sarr. Ahora el de moda es otro. Ahora la perla es Mathieu Grujicic.