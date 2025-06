Mathieu Grujicic, otra fuga de talento en el Barça

Dame Sarr puso rumbo, en la previa del clásico de principios de abril, y sin permiso del Barça, a Estados Unidos para disputar el Nike Hoop Summit, uno de los torneos más prestigiosos que sirve como escaparate para los jóvenes talentos que sueñan con llegar a la NBA. Meses después, se dio a conocer que el italiano se uniría a Duke, como escalón previo a la NBA. Pues bien, según informa el periodista Rupert Fabig, otra de las perlas de la cantera azulgrana, Mathieu Grujicic, se ha comprometido con la Universidad Estatal de Ohio para jugar con los Buckeyes.

Ante la salida de Sarr, Peñarroya decidió contar con los servicios del alemán, también jugador de las categorías inferiores de club, que debutó en Liga Endesa ante el Gran Canaria a finales de abril, disputando los últimos dos minutos del encuentro.

¿QUIÉN ES MATHIEU GRUJICIC?

Se trata de un chico con gran proyección, que entró en los planes del técnico azulgrana para formar parte de la rotación. 18 años recién cumplidos, 1,96m, escolta y canterano desde la pasada temporada 2023/24, cuando fichó procedente del ALBA Berlín. Llevaba varios meses entrenando con el primer plantel y vivió su primera convocatoria, aunque no tuvo minutos, en el clásico del mes de abril.

Joan Peñarroya, junto al joven del filial Mathieu Grujicic / Javi Ferrándiz

Llamó la atención su espectacular actuación en la final por el título de la Bundesliga junior, donde anotó ni más ni menos que 52 puntos, batiendo el récord de la competición, ante Fraport Skyliners. No solo fue decisivo en dicha final, sino también en el torneo Adidas Next Generation, siendo clave en el pase de su equipo a la Final Four en Abu Dhabi. Acabó con 22 puntos y fue elegido MVP del partido en el triunfo contra Zalgiris Kaunas.

Lógicamente, el FC Barcelona no perdió la oportunidad de ficharle e incorporarle a su cantera. Un solo después, en la 24/25, sería un habitual en los entrenamientos del primer equipo, bajo las órdenes de Joan Peñarroya.

Mathieu Grujicic volvió a disfrutar de minutos / Dani Barbeito | SPORT

“Es muy joven y debemos ser pacientes con él. Tiene un gran futuro por delante, pero es temprano para sacar conclusiones”, valoró Joan Peñarroya sobre el joven varias semanas atrás. "Por mi debut, es un sueño hecho realidad. Desde muy pequeño tenía el sueño de debutar con el Barça y poder hacerlo es increíble", expresó el propio Grujicic tras su debut con el primer equipo.

Los Buckeyes representan a la Universidad Estatal de Ohio en la competición de baloncesto universitario de la División I de la NCAA, miembros de la Conferencia Big Ten.