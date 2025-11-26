Mateo: "Tenemos que respetar a Dinamarca, es un equipo peligroso"

El nuevo seleccionador español, Chus Mateo, en su debut al frente del equipo nacional, se mostró optimista respecto al encuentro que les espera este jueves en Dinamarca, aunque no quiere que el exceso de confianza les juegue una mala pasada. Tras el trabajo previo en Guadalajara, cree que el equipo llega preparado para esta primera cita de cara al Mundial.

“Ver que los chicos intentan asimilar en muy poco tiempo las situaciones que estamos proponiendo para conseguir jugar como equipo no es fácil, me hace sentir muy bien, muy ilusionado. Porque no es fácil, pero la voluntad la están poniendo y yo estoy muy muy contento por estos días de entrenamiento”, aseguró.

Así la ha explicado el seleccionador, Chus Mateo, a escasas horas de poner rumbo a su primer partido al frente de España. El técnico ha dicho asimismo que ahora mismo no se plantea expectativas sino “empezar a trabajar y esperar que a futuro salgo lo que imaginaba que podía ser. Ahora mismo sólo es actuar”.

Predisposición y compromiso del grupo

Mateo ha destacado de nuevo “la predisposición y el compromiso” con que han acudido los jugadores. “Han entendido muy rápidamente lo que quiero de ellos, no pretendo que sean otros diferentes a lo que son en sus equipos y jueguen al nivel a que lo están haciendo. Ahora todos nos ponemos la camiseta de España y estamos encantados de tener a jugadores que en general están jugando bastante en sus clubs y estoy contento con ellos”.

El equipo se ha preparado para medirse a Dinamarca / Pepe Zamora / EFE

Y sobre el primer rival, Dinamarca. “Es un equipo con mucha actividad, con una capacidad defensiva grande, que físicamente es alto, toma tiros realmente pronto en sus sistemas, no necesita mucho para generar ventaja, juega mucho a campo abierto y saca ventaja de alguno de los jugadores que tiene con mucho talento, un base líder talentoso, un ‘dos’ que es muy buen tirador, a Dibba, que está haciendo una muy buena campaña… Es un equipo peligroso que tenemos que respetar mucho”, recalcó Mateo.

Por su parte, el joven pívot del Madrid, Izan Almansa, asegura que el equipo está “bien. Conociéndonos todos, conociendo al nuevo seleccionador, implementando sistemas, pero nos lo ha puesto todo muy fácil, explicándolo sencillo y teniendo paciencia, y estamos haciendo todos un gran trabajo”.

Almansa quiere destacar con España / Brais Lorenzo / EFE

Izan Almansa reconoce que la temporada está siendo dura, “pero me va a ir muy bien entrenar con jugadores como Tavares, Garuba, Campazzo, creo que me va a hacer mejorar mucho”. También resume que “muchos jugadores ya nos conocíamos y el buen rollo ya estaba”, dijo el madridista