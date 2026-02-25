El 'matador' Carsen Edwards destruye la remontada de un Barça con dos caras

La Virtus Bolonia endosó una dura derrota al Barça por 83-80 en un duelo de urgencias tras una espectacular remontada en los últimos cinco minutos, pasando del 79-68 a un ilusionante 79-80, pero el triple casi sobre la bocina de Laprovittola no entró y la hipotética prórroga se convirtió en la séptima derrota en 11 partidos oficales pese al partidazo de Kevin Punter con 27 puntos y +26

Virtus Bolonia - Barça (baloncesto, Euroliga), 25/02/2026 EUROLIGA VIR 85 80 BAR Alineaciones VIRTUS BOLONIA, 85 (20+27+21+17): Luca Vildoza (10), Carsen Edwards (22), Karim Jallow (6), Alen Smailagic (19), Mouhamet Diouf (7) -cinco inicial-, Sliou Niang (7), Matthew Morgan (4), Nicola Akele, Derrick Alston Jr. (2) y Aliou Diarra (8). BARÇA, 80 (28+15+14+23): Nico Laprovittola (14), Kevin Punter (27), Will Clyburn, Tornike Shengelia (16), Jan Vesely (4) -cinco inicial-, Joel Parra (2), Youssoupha Fall (7), Tomas Satoransky (5), Miles Norris (3), Darío Brizuela y Willy Hernangómez (2).

Ambos equipos llegaban tras caer en las semifinales de la Copa, los azulgranas frente al Baskonia (67-70) y los boloñeses, contra la Tortona por 84-78. Tal y como había anunciado Xavi Pascual, se vistieron todos los 'tocados' e incluso fueron titulares Will Clyburn y un enorme Tornike Shengelia ante un rival con las importantes bajas de Daniel Hackett y Alessandro Pajola en su undécima campaña en el equipo.

Kevin Punter empezó anotando de manera compulsiva, primero tres tiros libres y después dos triples seguidos que dispararon a los visitantes (7-11, min. 2:24). Hipermotivado tras ser vitoreado por el Virtus Arena tras sus excelentes dos temporadas y media en el equipo italiano, 'Toko' le tomó el relevo con siete puntos seguidos con ataques bien ejecutados y con paciencia. El otro ex de la Virtus, Will Clyburn, estuvo verdaderamente nefasto.

Si lo estaba haciendo casi todo bien, ¿por qué no ganaban por más puntos los azulgranas? Pues porque la Virtus cuenta con uno de los mejores jugadores de la Euroliga, un Carsen Edwards que ya maravilló las dos últimas temporadas en el Bayern y a por quien el Barça debería haber ido sin contemplaciones el pasado verano. El estadounidense cerró el primer cuarto con 12 puntos (20-28).

Will Clyburn trata de frenar a Carsen Edwards / FCB

El segundo cuarto tuvo dos partes muy diferenciadas. En los primeros cinco minutos, un triple de Miles Norris y una canasta sensacional de Punter más una falta que no fue señalada permitieron al Barça mantener e incluso aumentar su ventaja hasta los nueve puntos (28-37). Sin embargo, el extécinco azulgrana Dusko Ivanovic consiguió que sus jugadores aumentasen la intensidad, coincidiendo con el regreso a pista de Matthew Morgan.

Poco a poco, la Virtus fue sacando de la pista a su rival con rebotes en ataque, forzando pérdidas e imponiendo el físico de sus interiores. Se sucedían los mates de Diouf, las segundas y terceras opciones en ataque con Diarra a los mandos y una canasta de Edwards dio la vuelta al marcador (43-41, min. 18:51). Al descanso se llegó con un 47-43 tras un robo de Vildoza a un Punter que insiste en ir contra el mundo en la última jugada. 27-15 de parcial.

El Barça sufrió en plena 'master class' de Vildoza en la dirección de juego y las canastas de Diouf y de Jallow dispararon a los italianos al 60-48 (min. 23:36) con un tristísimo parcial de 30-9. Reaccionaron los azulgranas con cinco tiros libres de Punter (60-54) y ahí volvieron los errores. Pasos de 'Toko', triple fallado de Punter y espectacular robo de Morgan con mate de Smailagic. El caso es que el tercer cuarto acabó con 68-57. ¡Alerta roja!

Nico Laprovittola, defendido por Luca Vildoza / FCB

Ivanovic había impedido correr al Barça desde mediados del segundo cuarto y había forzado las pérdidas, hasta el punto de que los locales estaban en cinco y los visitantes, en 15. El intercambio de canastas con un excelente uso del 'pase extra' de la Virtus con ataques largos descolocaba la defensa azulgrana, muy laxa bajo el aro. Lo era con Vesely y el regreso de Willy Hernangómez enfatizó este problema. 77-66 a 6:38 del final.

Esa dinámica la frenaron un triple de Punter y una canasta de 'Toko' en transición para acercar al Barça a seis puntos (79-73, min. 36:16). El ex del Partizan anotó otro triple desde la 'pizarra' de Xavi Pascual y falló el que habría supuesto el empate, pero un robo permitió a Shengelia situar el 79-78 y Lapro dio la vuelta al marcador a falta de 1:56 para cluminar un espectacular parcial de 0-12.

Smailagic anotó dos de sus tres tiros libres, Laprovittola no tocó aro en su lanzamiento triple y la 'bombita' de Edwards volvió a complicar las cosas. El triple de 'Juan Palomo' de Punter no entró y el ex del Bayern sentenció el partido con otra canasta magistral. Con 83-80, el Barça tuvo el último ataque y el triple del 'combo' argentino no entró. Al final, derrota y ya van siete en los últimos 11 partidos en todas las competiciones.