Mario Bruno Fernández 'explota' tras un error de Willy Hernangómez: "¡Qué vergüenza..."

El Barça sigue sin poder cortar una de las peores rachas en sus casi 100 años de historia. El conjunto azulgrana perdió este pasado viernes ante el Real Madrid por 92-101 en la novena jornada de Euroliga, y con esta derrota, son ya nueve tropiezos consecutivos en los Clásicos.

Más allá de una nueva derrota ante el eterno rival, algo que ha dejado de ser noticia, las sensaciones que dejó anoche el Barça fueron realmente negativas: una defensa penosa que volvió a hacer aguas encajando 34 puntos en el primer cuarto (misma anotación que contra UCAM Murcia), 58 al descanso y 85 tras los primeros 30 minutos de partido. El Real Madrid no conocía todavía la victoria a domicilio en Euroliga, y se impuso al final por nueve puntos porque quiso ganar el partido por nueve puntos.

Y es que una de las notas preocupantes en clave azulgrana pasa por ese inicio dubitativo que había firmado el equipo de Sergio Scariolo, con un rendimiento algo irregular de su equipo, especialmente a domicilio. Pese a ello, supieron ver que el Palau podía ser un escenario para reivindicarse, y con un acierto notable que lograron mantener en la segunda mitad (57,7% de acierto en triples), destrozaron a un Barça que fue incapaz de sostener a Trey Lyles, uno de los nombres propios en el baloncesto europeo en este arranque de curso, y que finalizó su primer Clásico con 29 puntos, 27 de ellos logrados en los tres primeros cuartos.

Trey Lyles destrozó al Barça en su primer Clásico / Dani Barbeito

Batalla desigual en el rebote

La imagen del Barça en ataque no fue mala en líneas generales, tal y como viene ocurriendo en líneas generales durante la etapa de Joan Peñarroya al frente del equipo. Ante el Madrid, los porcentajes de acierto en el tiro fueron buenos (52,6% en T2 y 51,9 en T3), pero la defensa volvió a lastrar al equipo, y en la batalla por el rebote no hubo color: 36 capturas blancas por tan solo 21 del cuadro azulgrana. Números propios de cuando el Real Madrid se enfrenta a equipos de Liga Endesa que luchan por no descender a Primera FEB.

Antes de que sonase la bocina de final de partido, un amplio número de aficionados ya había decidido que no quería sufrir más, emprendiendo su regreso a casa. Sin embargo, otra parte de la afición decidió quedarse en el Palau para mostrar su descontento. Las críticas del público no fueron ni hacia la plantilla, ni hacia Peñarroya ni tampoco para el tándem que integran Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández.

La afición del Barça mostró su descontento con la situación del equipo tras una nueva derrota en el Clásico / Dani Barbeito

El Palau pidió la dimisión de Cubells

El blanco de la diana fue Josep Cubells, el directivo responsable del baloncesto azulgrana, y que anoche pudo demostrar en primera persona el hartazgo que le tiene la afición del equipo que preside, con cánticos bien altos y claros pidiendo su dimisión. Todo ello bien acompañado por un Joan Laporta que por la mañana se había dado un merecido baño de masas en el primer entrenamiento del equipo de fútbol en el reformado Spotify Camp Nou, pero que por la noche 'bajó a los infiernos' con lo que se vive en el Palau y un equipo de baloncesto que ya acumula cuatro derrotas en casa cuando el calendario tan solo marca el inicio de noviembre. Una reacción, la producida por la afición azulgrana, que obliga y exige una profunda reflexión por parte de todos los estamentos del club para tratar de revertir una situación de la que el público del Palau está harta, tal y como manifestó en el Clásico.

Un gran número de aficionados del Palau pidió la dimisión de Josep Cubells tras una nueva derrota ante el Real Madrid / Dani Barbeito

Durante el final del tercer cuarto, las cámaras de la televisión apuntaron hacia el palco, pero para mostrar tanto al General Manager de la sección, Juan Carlos Navarro, como al director deportivo del basket azulgrana, Mario Bruno Fernández. El Barça perdía por 16 puntos de diferencia (65-81), y Willy Hernangómez estaba en la línea de personal. El internacional español, que no saltó a pista en la primera mitad, tuvo que disputar minutos en el tercer cuarto ante la enésima muestra de que Youssoupha Fall no tiene nivel para jugar en el Barça. El senegalés volvió a ser invisible en defensa y nada contundente en ataque, pese a medir más de dos metros y 20 centímetros.

Mario Bruno Fernández no aguantó más: "¡Qué vergüenza..."

Willy erró el primer tiro libre, y en el siguiente plano se vio a un Mario Bruno Fernández frustrado, pronunciando la palabra "vergüenza" en un par de ocasiones tras el fallo del madrileño desde el 4,60. Una frase que va más allá del error del '14' azulgrana en el tiro libre y que tiene como contexto el pobre partido que estaba llevando a cabo el equipo. Willy sumó tres puntos, tres rebotes y dos pérdidas en algo más de nueve minutos.