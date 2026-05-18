La marcha de Xavi Pascual altera la planificación del Barça de basket: ¡se cae un fichaje!

Quedaban todavía unos meses para acabar la temporada, pero el Barça ya se movía en el mercado pensando en la siguiente. Solo había una cosa clara: Xavi Pascual iba a liderar el proyecto. Es por eso que los movimientos del club iban en sintonía con los deseos del técnico de Gavà, entre los cuales se incluía el todavía base del Mónaco: Mike James.

Sin embargo, todo ha cambiado en las últimas semanas. La oferta de Dubai Basketball ha tentado demasiado a Pascual, que ha decidido aceptarla después de una segunda etapa con más oscuros que claros. Las exigencias del entrenador catalán no se correspondían por parte del club y todo ello ha llevo a una negociación sin rumbo. A un callejón sin salida.

Mike James se aleja del Barça con la marcha de Pascual / SEBASTIEN NOGIER

La salida de Pascual, un secreto a voces a falta de la oficialidad, varía totalmente la planificación deportiva. Y lo más probable es que un fichaje se caiga. Ese es el de Mike James, la apuesta más personal del técnico de Gavà que iba a llevarse a cabo para asegurar su continuidad. El escenario actual, teniendo en cuenta que el fichaje del norteamericano no estaba cerrado, congela su llegada.

Este cambio de rumbo no solo afecta a los que podrían llegar; también a los que pueden salir. Pascual podría hacer las maletas junto a uno de sus escuderos en la pista, su "proyección". Ese es Tomas Satoransky. El checo finaliza contrato este mismo verano y todavía no ha renovado con el club. La salida de Xavi complica su continuidad y puede obligar a la dirección a mover varias fichas en el puesto de base.

Moses Wright sí fichará por el Barça de basket / EFE

Sin Mike James ni Tomas Satoransky, el club blaugrana estaría obligado a mirar el mercado y fichar más de un jugador en el '1'. Si este escenario se cumple, solo quedarían en nómina Juani Marcos, Juan Núñez y Nico Laprovittola (si renueva). Perfiles como Ibon Navarro o Vassilis Spanoulis son partidarios de bases anotadores y protagonistas.

¿Cómo queda la planificación entonces?

Según ha podido saber 'SPORT', los demás fichajes no dependerían de la continuidad de Xavi Pascual. La llegada de Josh Nebo está apalabrada y la de Moses Wright, asegurada. También está cerrada la llegada del finlandés Olivier Nkamhoua. Por tanto, el puesto de base será el próximo aspecto a reforzar, aunque no será fácil conseguir una estrella de la talla de Sylvain Francisco.

Xavi Pascual no está para experimentos y es por eso que abandona el club. Dubai, además de triplicar su salario en Barcelona, le ha prometido que aumentará su presupuesto hasta equipararlo con el de equipos como el Real Madrid. El técnico de Gavà quiere un proyecto ganador y volver a competir por entrar en la Final Four, algo que no considera al 100% posible en el Palau Blaugrana.