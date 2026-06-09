Marcelinho Huertas y Patty Mills, el gran peligro canario para el Barça de Xavi Pascual

El Barça de Xavi Pascual arranca este martes las semifinales de la Liga Endesa con la visita del peligroso La Laguna Tenerife al Palau (20.00) después de haber activado la ‘bomba’ de estos play-offs al haber eliminado al Real Madrid y en la pista blanca.

Con el billete de semifinales en la mano, se presentan este martes en el Palau (20.00 h) dispuestos a seguir haciendo historia, y si el Barça tiene que estar atento en conjunto al equipo de Txus Vidorreta, dos jugadores sobresalen del resto como ‘espoletas’ ofensivas del conjunto aurinegro: los veteranos Marcelinho Huertas, el autentico motor del cuadro tinerfeño, y el recién llegado y autentica leyenda viva del baloncesto australiano, el tirador Patty Mills.

Marcelinho Huertas sigue siendo el faro de La Laguna Tenerife a sus 43 años. Cuando lo más lógico es que el brasileño estuviera disfrutando de su jubilación como jugador profesional, sigue impartiendo clases de baloncesto y acumulando récords. En la sorprendente victoria en la pista del Madrid, Huertas catapultó a su equipo con 23 puntos y que le ha llevado a ser el líder histórico de La Laguna Tenerife. Ningún otro jugador en la historia ha superado los 3.300 puntos con el club.

Si el Barça quiere superar al cuadro tinerfeño deberá detener a Huertas, el autentico metrónomo del conjunto de Vidorreta / Javier Borrego / AFP7 / Europa P / Europa Press

Números de récord

Lo ocurrido este domingo en el Movistar Arena es algo extraordinario incluso en una carrera tan extensa, repleta de mil batallas e hitos como la de Marcelinho Huertas. El 8º eliminó al 1º en Playoff, algo que no ocurría desde hacía casi dos décadas, y buena culpa de ello recae en el base de 43 años, que sumó 23 puntos, 3 asistencias y 3 rebotes para sentenciar los cuartos de final.

Esa exhibición sirvió a Huertas para, entre otras cosas, arrebatar a su compañero Gio Shermadini el título de máximo anotador histórico de La Laguna Tenerife en Liga Endesa. Cuando empezó la temporada 2025-26 el líder aurinegro era Germán González y sus 3.191 puntos anotados entre 1986 y 1991. En marzo, Shermadini (3.295) cogió el relevo y, tras la lesión del georgiano, Huertas (3.312) ha seguido limando distancias hasta alcanzar el primer puesto.

Huertas y Mills celebran una acción del encuentro ante el Madrid que les dio el pase a semifinales / Víctor Lerena / EFE

Ambos jugadores aterrizaron en Tenerife en el año 2019 con pocos días de diferencia. Gio firmó mejores promedios anotadores en las cuatro primeras temporadas (15,3) y Huertas ha sido mejor en las tres últimas (14,8). La carrera viene de lejos.

Registros a batir ante el Barça

Llegados a este punto, prácticamente cada batalla en la que participa Marcelinho Huertas representa un nuevo hito para los libros de historia. Por ejemplo, ningún jugador ha repartido tantas asistencias en Liga Endesa (3.399), Playoff (456), Copa del Rey (170) o Supercopa Endesa (72).

En su próximo partido este martes ante el Barça, el brasileño podría adjudicarse cuatro nuevos logros de un plumazo: está a cuatro minutos de superar a Carlos Jiménez (16.208) como 8º histórico ACB; a 15 puntos de rebasar al ex azulgrana Álex Mumbrú (7.435) como 9º; a una asistencia de ser el primer jugador en llegar a las 3.400 totales; y a un partido de adelantar Nacho Azofra (113) como 7º en el ranking de Playoff.

Patty Mills, anotador compulsivo

El base australiano Patty MIlls fue el otro gran protagonista de la eliminación del Madrid en el tercer encuentro, gracias a sus 29 puntos en 19 minutos. Nunca antes un jugador había anotado tantos puntos en tan poco tiempo.

Patty Mills se ha erigido en un líder anotador en la pista y en un jugador desequilibrante para los suyos / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Hasta la fecha, el récord de anotación en menos de veinte minutos era propiedad de Kyle Kuric con 215 puntos. El escolta los anotó tras jugar 12 segundos más que Mills en el primer partido de las semifinales del 2019 ante el Casademont Zaragoza. Jaycee Carroll, otro tirador insigne, también se fue a los 25 en cuartos del 2013 pero necesitó un poco más de tiempo: 19 minutos y 56 segundos.

No hay muchos bases que hayan conseguido anotar tantos puntos en un partido de Playoff contra el Real Madrid. De hecho, solo hay dos y ambos baskonistas: Trent Forrest con 30 hace un año en la última visita madridista a Vitoria en los cuartos y Thomas Heurtel con otros 30 en el segundo partido de la final del 2019. Aquella vez, en el Movistar Arena. Ambos perdieron el partido.

Máximo anotador

El australiano, que llegó para reforzar a La Laguna Tenerife en el último tramo de la temporada, ha sido el máximo anotador en cuartos de final sumando 55 puntos en los tres encuentros ante el Madrid, con un promedio de 18,3.

El gran objetivo del Barça será ahogar la dirección de Huertas, el autentico ‘cerebro’ del equipo de Vidorreta, y ‘secar’ la capacidad anotadora del australiano Mills. Si el Barça logra esos dos objetivos, el pase a la final de la Liga Endesa estará mucho más cerca.