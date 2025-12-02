Manolo Flores se convierte en el presidente de la Asociación de Jugadores Veteranos de Baloncesto del Barça

La Asociación de Jugadores Veteranos de Baloncesto del FC Barcelona ha iniciado una nueva etapa institucional con la elección de Manolo Flores como máximo responsable. El exjugador y exentrenador, una figura emblemática en la historia de la sección, pasa a liderar la entidad después de haber ejercido como vicepresidente en los últimos años.

Flores toma el relevo de Pedro Ansa, quien ha encabezado la asociación durante una década. Aunque deja la presidencia, Ansa continuará formando parte del núcleo directivo como vicepresidente económico, lo que garantiza una transición serena y la continuidad del trabajo desarrollado en este período. El cambio fue ratificado en la última asamblea y responde al propósito de consolidar la actividad de los equipos de veteranos y las iniciativas que contribuyen a difundir el legado del baloncesto azulgrana.

Manolo Flores / El Periódico

Tras su nombramiento, Flores se mostró motivado por esta nueva responsabilidad y quiso destacar el papel de su predecesor: “Perico ha hecho una labor extraordinaria durante muchos años y nuestra intención es seguir ofreciendo apoyo y presencia en la sección”. El nuevo presidente también subrayó la relevancia de 2026, un año que reunirá dos conmemoraciones destacadas: los 100 años del baloncesto del FC Barcelona y el 50 aniversario de la propia asociación de veteranos.

La asamblea aprobó asimismo varias incorporaciones a la junta. Nacho Solozábal pasa a ocupar la vicepresidencia; Miquel Artigas ejercerá como secretario y se encargará del área jurídica; mientras que Josep Claret y Ernesto Martínez Mollinedo se integran como vocales. Con este equipo renovado, la asociación afronta un nuevo ciclo con la intención de reforzar su papel dentro del club y de seguir impulsando la memoria de los jugadores que han marcado la historia azulgrana.