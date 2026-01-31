Los malos inicios de partido, el principal margen de mejora del Barça de Xavi Pascual

Este próximo domingo, Xavi Pascual alcanzará los 25 partidos al frente del Barça en su segunda etapa en el club azulgrana. El balance hasta el momento supera el notable, con 18 victorias y seis derrotas y un 75% de triunfos que ha revitalizado a un equipo que deambulaba por la irregularidad, y que en Liga Endesa ha logrado prácticamente lo imposible alzándose hasta la tercera posición para lograr ser cabeza de serie en la Copa del Rey.

La gran asignatura pendiente de este equipo sobrado de pólvora era la disciplina defensiva. De ser un aspecto secundario a ser la base en la que se empiezan a construir las victorias. Un cambio radical que tiene al Barça como el equipo que menos puntos encaja por partido en Liga Endesa (80,2), mientras que en Euroliga es la novena mejor defensa con 83,6 tantos concedidos por encuentro, en una cifra desvirtuada por los 124 encajados en su día ante Baskonia en un compromiso que se resolvió en la tercera prórroga.

Xavi Pascual dando instrucciones a sus jugadores / ACB Photo - Victor Salgado

Seguir aumentando el casillero de victorias en ACB, el gran objetivo

La mejora defensiva, unida a la eficacia en ataque, ha permitido ese 75% de victorias con el que llega el Barça a Murcia para medirse mañana al UCAM (19h) en la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga Endesa. Con el objetivo de la Copa logrado, toca seguir engrosando el casillero de victorias en la ACB para continuar en la parte alta y pelear el factor pista en las distintas eliminatorias del Playoff por el título.

Todo eso, sin descuidar la correcta rotación de la plantilla para que llegue en las mejores condiciones posibles a los tramos trascendentales de la temporada. Sin fichajes y con algunas lesiones más de las previstas, la dosificación de los jugadores ha sido prácticamente inexistente, más allá de ir ajustando la rotación siempre que el partido lo ha permitido.

Tras esa 'resurrección' del equipo azulgrana de basket, ahora se produce una asignatura pendiente que tanto Pascual como su staff tienen en mente solucionar lo antes posible. Se trata de esa puesta en escena en los partidos, de ese rendimiento desde el salto inicial y hasta la bocina del final de cuarto, y en el que hay un importante margen de mejora. Dividiendo los partidos dirigidos por Pascual entre el periodo noviembre/diciembre y los de enero, se observa una tendencia que el equipo debe tratar de corregir en este mes de febrero en el que se disputará el primer título de 2026.

Los primeros cuartos, la asignatura pendiente del Barça de Pascual

Entre noviembre y diciembre, el Barça de Pascual disputó 13 partidos, con un balance de siete primeros cuartos ganados y seis perdidos. El equipo encajó una media de 19,1 puntos por encuentro en los primeros 10 minutos, y tan solo en cinco recibió 20 o más tantos. Si nos vamos a enero, el Barça jugó 11 encuentros en los que el balance es de ocho derrotas y tres victorias en el primer periodo. La media de puntos encajados subió hasta los 22,2 puntos, pero más allá de ese ligero aumento, hay un aspecto que conviene no perder de vista.

Pascual celebra una acción de su equipo / EFE

Por detrás en los inicios de los últimos seis partidos

Y es que el Barça ha perdido los primeros cuartos en los últimos seis partidos. El último periodo inicial que se llevó fue ante Covirán Granada por 26-22, pero agrupando los últimos 14 partidos, Pascual y sus jugadores acumulan un balance adverso de tres victorias y 11 derrotas en los primeros cuartos. Le está costando al conjunto azulgrana entrar en partidos, y desde luego, poder sacar el rodillo desde el minuto uno. En estos primeros 24 encuentros de Pascual, el 13-30 en París fue el parcial más holgado tras la disputa del primer asalto.

Xavi Pascual, durante el partido ante Dubai / Gorka Urresola

No hay ninguna duda de que estos números recogen un aspecto secundario, incluso terciario dentro de un partido, y que lo importante es el resultado que muestra el electrónico tras 40 minutos o incluso alguno más, acompañado de las mejoras en el juego y en las sensaciones que transmite el equipo. Y en eso, pocas dudas ofrece un Barça que ante el Murcia, buscará su décimo triunfo en los últimos 11 partidos de Liga Endesa en un posible 'examen' de la eliminatoria de cuartos de final que podrían repetir ambos equipos el viernes 20 en la Copa del Rey de Valencia.