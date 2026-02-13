La maldición de los 1.000 días que Joan Peñarroya quiere romper ante el Real Madrid

Este viernes, a partir de las 20:30h (CET), el Belgrado Arena se prepara para vivir uno de los partidos más atractivos de la 28ª jornada de la Euroliga. El Partizán de Joan Peñarroya recibe al Real Madrid en un duelo de altura entre dos equipos con dos realidades opuestas, aunque en 40 minutos (como mínimo) puede pasar de todo.

El equipo serbio pasa por el mejor momento desde la llegada de Peñarroya, con dos victorias consecutivas de entidad como las logradas ante Panathinaikos (78-62) en el último partido europeo, y ante Dubai Basketball (86-76) en la pasada jornada de Liga Adriática. El triunfo ante los griegos es el segundo de entidad tras la victoria ante el Hapoel Tel Aviv (104-101), y ahora el equipo aspira a encontrar cierta estabilidad en la Euroliga tras tropezar entre medio de ambos duelos contra Olimpia Milano y Maccabi Tel Aviv.

Joan Peñarroya ha logrado reflotar al Partizan en una situación caótica tras la salida de Obradovic / EUROLEAGUE

La maldición de Peñarroya ante el Real Madrid

Para Peñarroya, el partido ante el Real Madrid trasciende más allá de la táctica y de su pizarra. El técnico egarense buscará acabar con una racha nefasta de resultados ante el conjunto blanco. Para encontrar el último triunfo del entrenador catalán ante el Real Madrid hay que retroceder en el calendario un total de 1.062 días, hasta el 19 de marzo de 2023.

Peñarroya todavía entrenaba al Baskonia, y aquel curso 22/23, el técnico se apuntó pleno de victorias ante el Real Madrid: dos en Liga Endesa y dos en Euroliga. La campaña siguiente, Peñarroya dirigió al cuadro baskonista en una ocasión ante los blancos antes de su destitución en un partido saldado con derrota ajustada (77-79).

Sergio Scariolo y Joan Peñarroya, en el último Clásico de Euroliga / Dani Barbeito

Los últimos precedentes son en la última temporada, con cinco derrotas dirigiendo al Barça, y la de este curso en Euroliga (92-101) pocas horas antes de su despido. Su balance total ante el Real Madrid es de ocho victorias y 23 derrotas en su trayectoria como entrenador.

Las palabras de Peñarroya antes de medirse al Real Madrid

"Espero un gran partido, dos clubes históricos. El Real Madrid es un gran equipo, cada año es favorito para ganar la Euroliga. Tiene un buen equipo y un buen entrenador. Pero tenemos que tener confianza en nuestro juego. Conozco la historia de los últimos tres años. Y sé que este es un partido importante para nuestra afición. Pero es importante para los jugadores; espero que hagan un buen partido", comentó Peñarroya en la previa de un partido en el que aquel episodio de los cuartos de final entre Gerschon Yabusele y Dante Exum iniciado por una agresión de Sergio Llull a Kevin Punter todavía sigue trayendo cola.

Yabusele realizó una llave a Exum, que acabó por los suelos y lesionado / TWITTER

Por su parte, el Real Madrid regresa a Belgrado con muchas dudas en su rendimiento europeo lejos del Movistar Arena. Son, de lejos, el peor equipo visitante en la parte alta de la clasificación con un pobre balance de cuatro victorias y 10 derrotas, algo que solventan en casa siendo el mejor local (12-1). Los blancos suman tres derrotas consecutivas en Euroliga, todas ellas a domicilio (París, Panathinaikos y Dubai), y confían en poder frenar su mala dinámica de resultados.

Scariolo alaba el trabajo de Peñarroya

"Está probablemente en su mejor momento. Toda la temporada viene de haber ganado grandes partidos a equipos de nivel. Ha encontrado, en buena parte al buen trabajo de Joan, un equilibrio excelente con un rendimiento muy alto y, obviamente, por consecuencia, una vuelta en la comunión con su afición, que también es un factor muy determinante en Belgrado", comentó Sergio Scariolo en la previa. El italiano está de enhorabuena, ya que recupera a Theo Maledon y Gabriel Deck, ausentes en los últimos partidos por lesión.