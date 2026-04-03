Malachi Flynn, ¿opción real para el Barça?

La confección del Barça de cara a la próxima temporada no se detiene. Los primeros pasos de la secretaría técnica azulgrana se han dirigido hacia la reconstrucción del juego interior. Miles Norris, Willy Hernangómez, Jan Vesely y Youssoupha Fall terminan contrato a finales de junio, y la sección apunta hacia una remodelación profunda.

Los nombres de Moses Wright (Zalgiris), Josh Nebo (Olimpia Milano) y Olivier Nkamhoua (Varese) van camino de ser nuevos integrantes del '4' y '5' del Barça, en una apuesta clara de dotarle músculo e intimidación al juego interior de Xavi Pascual.

Cambios estructurales en la plantilla

Pero por fuera, en las posiciones exteriores, todavía hay mucho trabajo por hacer. Tomas Satoransky, Nico Laprovittola y Myles Cale integran la nómina de jugadores que acaban contrato a final del presente curso. Son muchos los nombres que han ido sonando estas últimas semanas, con Sylvain Francisco (Zalgiris) y Mike James (Mónaco) como perfiles que van más allá de un simple rumor. La contratación del base galo se ha ido complicando con el paso de los días, y tras un cambio de agente y el interés de los principales conjuntos griegos, no es descartable que Francisco explore sus posibilidades en la NBA, competición en la que podría estar su futuro la próxima temporada.

Sylvain Francisco, jugador del Zalgiris Kaunas / Euroleague

Los riesgos del posible fichaje de Mike James

La opción de James, pese al amplio rechazo de la masa azulgrana, sigue viva por el gran recuerdo que guarda Pascual de su etapa en el Panathinaikos, en el que coincidió con el talentoso, pero polémico base estadounidense. La complicada situación económica que atraviesa el Mónaco pone a James en el mercado, y el Barça tendrá que decidir si apuesta por el máximo anotador histórico de la Euroliga, con el riesgo de que pueda cometer algún incidente extradeportivo como los que viene protagonizando a lo largo de su carrera en Europa. El último hace pocas semanas empujando a su compañero Elie Okobo durante un partido ante Fenerbahçe.

El Barça contará con rostros nuevos en su dirección de juego, y otro nombre que empieza a irrumpir con fuerza es el de Malachi Flynn, según apunta el periodista Nacho Bravo. El base estadounidense, con pasaporte turco, está brillando en su primera aventura en el viejo continente de la mano del Bahçeşehir. Nacido en Tacoma, Washington, cumplirá 28 años el próximo mes de mayo, y a sus espaldas cuenta con más de 220 partidos de NBA.

El camino de Flynn hasta llegar a Europa

Fue drafteado en 2020 en la 29ª posición por los Toronto Raptors. Los canadienses se decantaron por él tras su rendimiento en las universidades de Washington State y San Diego State. Pero en la NBA nunca terminó de asentarse, y en la temporada 23/24 fue traspasado a los New York Knicks y posteriormente a los Detroit Pistons, equipo con el que logró anotar 50 puntos en un partido ante los Atlanta Hawks. La campaña pasada tan solo jugó cuatro encuentros con los Charlotte Hornets, y este último curso recaló en el Bahçeşehir.

Así juega Flynn

Allí, Flynn ha reencontrado la confianza con su mejor baloncesto y está siendo uno de los nombres destacados del baloncesto turco esta campaña. A nivel europeo, el director de juego de un metro y 85 centímetros se encuentra disputando las semifinales de la Eurocup, competición en la que promedia 17,8 puntos, 4,3 rebotes y 3,8 asistencias por partido, mientras que en la Superliga turca está en 15,5 tantos por duelo. Hablamos de un jugador muy talentoso, con muchos puntos en sus manos, aunque todavía hay margen de crecimiento en su acierto exterior. Un base capaz de autoproducirse sus puntos, efectivo tras bloqueo tanto penetrando hacia canasta como levantándose tras la pantalla de su compañero, y valiente a la hora de encarar a rivales de mayor altura. Cuenta con un físico atlético, y esta primera aventura en el baloncesto europeo le va a servir para situarse en el radar de los principales equipos de la Euroliga.

Flynn, en un partido de la Eurocup ante el Baxi Manresa / Eurocup

Como en el caso de Wright y su pasaporte chipriota, Flynn cuenta con la doble nacionalidad estadounidense y turca, pero para que no ocupe plaza de jugador extracomunitario en las competiciones ACB, Ergin Ataman debería convocarle con Turquía para disputar algún partido de ventanas FIBA.