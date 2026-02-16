Makoundou se pone a tiro del Barça: “Está fuera del AS Mónaco”

El ala-pívot francés, Yoan Makoundou podría convertirse muy pronto en el jugador interior que está buscando el Barça desde hace tiempo, y más después de conocerse que el todvía jugador del AS Mónaco no jugará más con el conjunto monegasco después de pedirle al entrenador que no cuente con él.

Una decisión que ha tomado el jugador, y que el propio entrenador del equipo, Vassilis Spanoulis, desveló después de la victoria ante el Nanterre, y al ser preguntado por la ausencia del jugador en el encuentro.

“Está fuera del equipo porque él ha pedido estar fuera del equipo”, confirmó el entrenador griego tras el encuentro, en declaraciones que recogió l’Equipe, y asegurando que es una decisión que se mantiene “hasta más adelante”.

Spanoulis confirmó que no quiere jugar más con el AS Mónaco / MONACO

Apariciones esporádicas con el Mónaco

El jugador de 25 años y 2,07 ha aparecido esta temporada en tan solo cinco encuentros de la Euroliga, promediando 6,2 puntos y 1,8 rebote en apenas siete minutos de juego, mientras que en la Liga Francesa ha tenido un poco más de protagonismo, con nueve apariciones, con un promedio de 8,4 puntos y 3,1 rebotes.

Se trata de un jugador muy atlético, capaz de rebotear e intimidar en defensa y era un objetivo claro del Barça a principio de temporada, ya que incluso se habló que el acuerdo estaba cerrado, y solo faltaba desligarse del AS Mónaco como era su intención.

Aunque todo se fue al traste de una manera inesperada después que el propietario del equipo, el ruso Alekseu Fedorichev, anunciaba que Makoundou se quedaba en el AS Mónaco, y el conjunto azulgrana se quedaba sin el pívot que buscaba en el mercado y decidía repescar a Youssoupha Fall cuando ya lo habían descartado en un primer momento.

El ala-pívot francés estaría dispuesto ahora a fichar por el Barça después del intento fallido el pasado verano / MONACO

Gran oportunidad para el Barça

La decisión de Makoundou de no jugar más con el AS Mónaco es una medida de fuerza para lograr su libertad ante los problemas económicos que atraviesa el equipo y posiblemente, poder fichar por el Barça como tenía pensando en un primer momento.

Ahora, una vez que el conjunto azulgrana tiene la oportunidad de incorporarlo, la cuestión es si podrán afrontar el fichaje una vez el jugador pueda solucionar su relación contractual. Con los problemas económicos que atraviesa el equipo monegasco, la rescisión de su contrato parece más cerca que nunca.

Desde luego, las circunstancias se ponen favorables y veremos si acaba cerrando una operación que le vendría a las mil maravillas al conjunto de Xavi Pascual, aunque no podría utilizarlo en la Euroliga, donde ya se ha cerrado el periodo de fichajes, pero sí en una Liga Endesa donde también tiene puesto el foco el equipo azulgrana.