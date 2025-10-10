La magia de Punter y Clyburn lideran la primera alegría del Barça en el Palau

El Barça sacó a relucir su calidad y competitividad para superar a Valencia Basket por 108-102 y apuntarse el segundo triunfo de la temporada en la Euroliga , el primero de la temporada en un Palau que vibró al ritmo de Kevin Punter y Will Clyburn. El nuevo alero azulgrana sigue brillando en sus primeros duelos con el equipo catalán, y se apuntó 19 puntos. Por su parte, el '0' firmó una gran exhibición yéndose hasta los 27 tantos.

Fue la primera noche en casa para las cinco incorporaciones, pero la gran ovación durante la presentación se la llevó el líder del curso pasado, Kevin Punter. El neoyorquino, bien acompañado por Willy Hernangómez y Will Clyburn, fue uno de los encargados de abrir una interesante primera brecha en el marcador para el cuadro azulgrana (19-9).

Kevin Punter, ante Valencia Basket en el primer partido del curso en el Palau / Valentí Enrich

Reacción taronja desde el triple

No perdía la paciencia Pedro Martínez desde la banda pese al inusual desacierto de los suyos, y bien que hizo, ya que la respuesta del conjunto taronja llegó desde el 6,75. Cuatro triples seguidos de los visitantes, más uno para cerrar el primer cuarto de Omari Moore, que les acercaron a tan solo un punto (26-25).

No estaba defendiendo mal el Barça y la sensación era de que el botín era escaso tras lo visto en los primeros 10 minutos. Se trabó la efectividad anotadora de ambos conjuntos hasta el ecuador del segundo cuarto, pero el Barça mantenía la iniciativa gracias a un buen Tomas Satoransky y a un 'Toko' que ya conectó con la grada tras un potente mate al contraataque (36-29).

El exazulgrana Badio mandó a Valencia al descanso por delante en el marcador

Valencia no acababa de encontrar cierta consistencia en el ataque, pero en cuanto lo lograban, la pólvora dinamitaba a la defensa azulgrana. Neal Sako castigó una vez más a Willy en el bloqueo y continuación, y el excanterano azulgrana Brancou Badio exhibió ese atrevimiento acompañado de puntos para darle la vuelta al marcador y hacer que los de Pedro Martínez se marchasen a vestuarios con una ventaja mínima (48-49).

Salió bien el Barça a la segunda mitad. El cuadro catalán seguía contando con la inspiración de un Clyburn que anotaba desde todas las posiciones, y del Punter más letal. Confiado tras un gran 2+1, el '0' no dudó en levantarse desde más de ocho metros. Su triple entró, haciendo entrar en ebullición al Palau y obligando a Martínez a detener el encuentro: el Barça mandaba por 10 (69-59).

Will Clyburn ha encajado a la perfección en el Barça / Valentí Enrich

Primera gran ovación para Clyburn

Pocos minutos después, una nueva reacción taronja culminada por Matt Costello no le gustó nada a un Peñarroya que pidió tiempo muerto para ajustar la pizarra. Pero fue un ligero bache del que el Barça salió con un par de 2+1 consecutivos de Willy y un Clyburn que ya se llevó la primera gran ovación de su nueva afición (78-69).

El cuadro azulgrana estropeó la imagen en los dos minutos finales de periodo, pero logró entrar al último con un +3 (78-75). Unas sensaciones que no fueron las mejores en el arranque del asalto final. El Barça pagó muy cara la mala puesta en escena, encajando un rápido parcial de 4-11 en contra (82-86). Por suerte, 'Sato' lograba mantener vivo al Barça con su acierto en ataque.

Joan García y Eric García no se quisieron perder el partido ante Valencia / Valentí Enrich

Punter puso el talento al servicio del equipo para volver a colocar al Barça por delante en el marcador. Detrás, Myles Cale demostró sus virtudes en defensa, con esa garra que tan bien le vendrá al equipo. A cinco para el final y tras dos libres de 'KP', los de Peñarroya mandaban por cinco (93-88).

Y en los últimos compases del partido, el Barça sacó a relucir el acierto exterior. Dos triples de Jan Vesely y Darío Brizuela, más una acción de dos puntos de Punter volvían a abrir una significativa ventaja para el cuadro local (101-93). Pese a que Valencia no se rindió en ningún momento, los taronja no pudieron seguir el ritmo, y Punter finiquitó el partido con otra canasta de bella factura.

Finalmente, el triunfo se quedó en casa tras un espectacular 108-102 que demostró el gran potencial ofensivo de ambos equipos, y que sirvió como 'vendetta' para el cuadro azulgrana tras el tropiezo liguero del pasado domingo en el Roig Arena.