El Madrid mete en un 'problemón' al Barça de Pascual

Quién iba a decirle al Barça que la derrota del Madrid en la final de la Copa del Rey sería una mala noticia a largo plazo. Sin embargo, es así. Baskonia fue el equipo que se coronó en el Roig Arena y que se asegura de este modo estar en la próxima Supercopa de España, un torneo en el que ya se puede afirmar con seguridad que no acogerá el Clásico del baloncesto.

Dos de las plazas para la próxima Supercopa ya están decididas. La primera es la de Valencia Basket, que es el vigente campeón de la competición y se asegura de este modo estar en la próxima edición. La segunda es la de Baskonia, tras dar la sorpresa y eliminar en la Copa del Rey a Madrid y Barça por el camino. Aunque queden dos cupos, a nivel práctico solo falta conocer uno.

Celebración del Baskonia tras ganar la Copa del Rey / Francisco Calabuig / PIM

Los dos equipos que completarán el cuarteto de la Supercopa en 2026 serán el anfitrión del torneo y el ganador de la Liga Endesa. Todavía no se conoce qué ciudad albergará la próxima edición, pero los rumores apuntan a que lo hará el Olímpic de Badalona. Es decir, que el equipo que tiene más papeletas para hacerse con esa plaza es el ASISA Joventut.

Y solo queda uno. Por tanto, Madrid y Barça, además de luchar por el título de liga, lo harán por el último billete a la Supercopa. Si hubiera ganado el Madrid la final, al conjunto azulgrana le hubiera valido con llegar la final de los playoffs de Liga Endesa. Es decir, quedar subcampeón. Al quedar una vacante libre, primero se adjudica al subcampeón de Liga Endesa y después al tercer clasificado, si es necesario.

El Barça se despidió de la Copa en 'semis' / Francisco Calabuig

Una noticia que no es agradable para el Barça de Pascual, que ya estuvo fuera de la pasada Supercopa, formada por Real Madrid, Valencia Basket, La Laguna Tenerife y Unicaja. Los de Pedro Martínez se llevaron el gato al agua tras derrotar al renovado Madrid de Scariolo por 94-98. Un aviso del nivel con el que iban a afrontar la presente temporada.

Diez años sin ganar la Supercopa

El Barça lleva más de diez años sin levantar la Supercopa Endesa, un título que parece que se le atraganta en los últimos tiempos. Durante cuatro años consecutivos, desde la temporada 19/20 hasta la 22/23, el conjunto blaugrana quedó subcampeón y sucumbió en la final ante un Real Madrid que monopolizó la competición.

Muy lejos queda aquel título en Málaga, donde el Barça Lassa se impuso en la final por 80-62. Por aquel entonces, Xavi Pascual también entrenaba al Barça y brillaron principalmente Ribas y Perpeglou. Si el técnico de Gavà no obra el milagro en su segunda etapa al cargo, los culés volverán a quedarse sin la oportunidad de luchar por el primer título de la siguiente temporada.