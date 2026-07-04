El Madrid amenaza el fichaje de Bonga por el Barça de basket

Como ha sucedido en el fútbol, con la operación de Bernardo Silva y el supuesto interés por Alessandro Bastoni, el Real Madrid se ha interesado por un jugador que pretende el Barça. El conjunto blanco ha realizado una oferta por Isaac Bonga, uno de los objetivos de la directiva blaugrana para reforzar la plantilla de baloncesto. El acuerdo estaba cerca, pero la aparición del eterno rival lo cambia todo.

Según el periodista Matteo Andreani, el Real Madrid ha ofrecido al jugador una oferta superior a nivel económico y que le vincularía durante las próximas tres temporadas. Bonga es del gusto de Pedro Martínez, que habría pedido la incorporación del exterior alemán para reforzar la plantilla. Se trata de un competidor duro para el Barça, que sigue mirando al mercado tras las múltiples salidas.

Isaac Bonga interesa mucho al Barça aunque tiene muchas 'novias' cortejándolo / EUROLEAGUE

Los blancos están muy cerca de cerrar el fichaje de Bonga, pagando los 700.000 euros de la cláusula de rescisión. El conjunto serbio ha hecho oficial la salida del jugador esta misma mañana, precisamente cuando las informaciones que le relacionan con el Real Madrid están ganando importancia. Sería otro duro golpe para el Barça, que estaba realmente interesado por el jugador.

El plan del club blaugrana era el de fichar a Timothé Luwawu-Cabarrot e Isaac Bonga. Dos jugadores con peligro tanto en el exterior como en el interior, y que elevarían mucho el nivel ofensivo del equipo. En el caso del alemán, abandonará el Partizan de Belgrado, que le había ofrecido la oportunidad de seguir.

Los números de Bonga esta temporada en Europa han sido buenos, con un promedio de 10 puntos y más de cinco rebotes por encuentro. A sus 26 años, todavía tiene margen de mejora y es un activo muy importante para cualquier equipo. Además, goza de una gran experiencia en el baloncesto continental, después de jugar las últimas cuatro temporadas en la Euroliga.

La salida de Lyles despierta el interés del Madrid por Bonga / EUROPA PRESS

En el Madrid, la salida de Trey Lyles y las dudas acerca de la continuidad de Mario Hezonja hacen que el equipo ya mueva ficha. Es por eso que consideran a Isaac Bonga un gran activo para sustituir al canadiense y reforzar una posición que puede quedarse corta en caso de que haya más traspasos. Al ser alemán, no supone ningún problema en cuanto a cupos de extracomunitario.

Dos jugadores codiciados en Europa

Por el otro lado, el interés del Barça por jugadores como Luwawu-Cabarrot e Isaac Bonga pueden interpretarse de varias formas. El conjunto blaugrana cuenta con dos aleros en sus filas, como son Joel Parra y Will Clyburn, y con la necesidad de fichar a varios jugadores para el juego interior. En caso de llegar ambos, se podría entender que Bonga llegaría para jugar más como ala-pívot o que la continuidad de Clyburn no está del todo asegurada.

El Barça deberá emplearse a fondo si quiere hacerse con los servicios de estos dos jugadores tan codiciados en Europa. Con Bonga, ya le ha salido un competidor poderoso, que además sabe que esta operación debilitaría a uno de sus máximos rivales en los campeonatos nacionales. ¿Quién se hará finalmente con Isaac Bonga? ¿Podrá el Barça convencer al alemán?