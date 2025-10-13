Maccabi Tel Aviv - Barça: horario, dónde ver por TV y dónde juegan

Maccabi Tel Aviv y Barça se enfrentan este martes 14 de octubre en el Aleksandar Nikolic Hall en el partido de la cuarta jornada de la Euroliga 2025-26. Te contamos a qué hora es el Maccabi Tel Aviv - Barça y dónde ver el partido por televisión en España.

El Barça aterriza a esta cita después de la inesperada derrota frente al Hiopos Lleida en el Palau Blaugrana en la Liga Endesa y con un balance de una derrota (Hapoel Tel-Aviv) y dos victorias en la competición europea (Panathinaikos y Valencia).

Los de Joan Peñarroya no encuentran la tecla en la faceta defensiva y la visita al Maccabi será una importante prueba de nivel. Aunque tan solo suman una victoria hasta la fecha, el conjunto israelí tiene a jugadores de primer nivel como Lonnie Walker o Jeff Dowtin.

Cabe destacar que el partido se disputará en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado, y no en Israel por temas de seguridad.

HORARIO DEL MACCABI TEL AVIV- BARÇA DE EUROLIGA

El partido entre Maccabi Tel Aviv y Barça, correspondiente a la cuarta jornada de la Euroliga 2025-26 se disputa el martes 14 de octubre a las 19.00h hora española.

DÓNDE VER EL MACCABI TEL AVIV- BARÇA DE EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Maccabi Tel Aviv y Barça se podrá ver en directo a través de Movistar+.

También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.