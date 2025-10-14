Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Euroliga

Maccabi Tel Aviv - Barça, en directo: cuarta jornada de Euroliga, baloncesto en vivo

El conjunto azulgrana inicia una semana con tres partidos a domicilio

Kevin Punter es un seguro de vida ofensiva para el Barça de Peñarroya

Kevin Punter es un seguro de vida ofensiva para el Barça de Peñarroya / FCB

Xavi Turu

Maccabi Tel Aviv y Barça se enfrentan en la cuarta jornada de la fase regular de la Euroliga.

