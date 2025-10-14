En directo
Euroliga
Maccabi Tel Aviv - Barça, en directo: cuarta jornada de Euroliga, baloncesto en vivo
El conjunto azulgrana inicia una semana con tres partidos a domicilio
Xavi Turu
Maccabi Tel Aviv y Barça se enfrentan en la cuarta jornada de la fase regular de la Euroliga.
Maccabi - Barça
Kevint Punter ya fue de vital importancia para los de Peñarroya en el triunfo de los suyos en Euroliga ante Valencia Basket. El norteamericano cogió la responsabilidad y se marcó un partidazo, veremos si hoy repite la misma estrategia sobre el parqué de Belgrado.
1r cuarto | 5' | 6-15
Punter a la línea de tiros libres y no falla el azulgrana.
1r cuarto | 5' | 6-13
¡¡Triiiiiple de Punter desde la esquina!!
1r cuarto | 6' | 6-10
El Barça busca correr, pero se defiende bien el conjunto local. Buenos minutos en su debut de Keita que se hace fuerte bajo el aro.
1r cuarto | 8' | 2-8
Se suma a la fiesta Shengelia con un tiro tres. Gran arranque de los de Peñarroya con un Maccabi que busca los puntos desde dentro del perímetro.
1r cuarto | 9' | 0-5
Gran arranque del Barça con un tiro de dos del debutante Keita y un triple de Satoransky.
¡Arranca el partido!
El salto lo ganan los azulgranas y primera pelota para el Barça que buscará su tercera victoria en Euroliga.
¡Quinteto del Barça!
Los azulgranas salen con Punter, Satoransky, Clyburn, Shengelia y Keita.
Quinteto de Maccabi
El conjunto local sale con: Blatt, Lonnie, Oshae, Jaylen y Roman.
¡Todo listo!
El Barça buscará sumar un triunfo que le permita escalar un poco más en la tabla regular de esta Euroliga, actualmente está en la novena posición.
