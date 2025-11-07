Lyles y el Madrid retratan la defensa 'al bulto' del Barça... ¡con pañolada final!

Con total justicia, el Barça cayó derrotado este viernes en el Palau por 92-101 ante un Real Madrid que abusó de la defensa azulgrana durante tres cuartos y supo frenar los intentos de un cuadro local con más corazón que cabeza. El magistral partido de Trey Lyles (27 puntos) y el 14/23 blanco en triples, clave.

Barça - Real Madrid (baloncesto, Euroliga), 07/11/2025 EUROLIGA BAR 92 101 RMA Alineaciones BARÇA, 92 (24+24+24+23): Tomas Satoransky (7), Kevin Punter (18), Will Clyburn (19), Tornike Shengelia (13), Jan Vesely (15) -cinco inicial-, Nico Laprovittola (10), Youssoupha Fall, Joel Parra (2), Myles Cale (2), Darío Brizuela (3) y Willy Hernangómez (3). REAL MADRID, 101 (34+24+27+16): Facundo Campazzo (15), Alberto Abalde (2), Trey Lyles (29), Gabriel Deck (4), Walter Tavares (7) -cinco inicial-, Andrés Feliz (9), Usman Garuba (5), Theo Maledon (12), Mario Hezonja (15), Chuma Okeke (3), Alex Len y Sergio Llull.

Lo que pocos esperaban es la pitada con pañolada final dirigida al palo con Joan Laporta y el vicepresidente primero Rafael Yuste en el palco. Sin embargo, el cántico fue para el directivo encargado de la sección. ¡Cubells dimisión, Cubells dimisión!, gritó el Palau en una consigna a la que se suma el que escribe.

El primer protagonista fue el excapitán Àlex Abrines, quien recibió un emotivo homenaje antes del partido. Varios excompañeros como Víctor Claver, Adam Hanga, Ricky Rubio, Sergi Martínez, Ante Tomic, Pau Ribas, Víctor Sada y Bostjan Nachbar, le entregaron una camiseta enmarcada con el número '21'.

Àlex Abrines, junto a ocho excompañeros en el Barça / DANI BARBEITO

El Madrid empezó mejor, con Tavares como faro en la pintura y Trey Lyles demostrando otra vez que es una de las grandes caras nuevas de la Euroliga esta temporada. Cinco puntos del canadiense-estadounidense dispararon al Madrid ocho puntos arriba (6-14) antes de un triple de Satoransky (9-14, min. 5:09).

La situación empeoró, con los de Scariolo aprovechando que en defensa Youssoupha Fall es como esos jarrones grandes de los pasillos. ¡Penetren, que no les haré ni cosquillas! El triple de Lapro en su regreso fue una anécdota y el primer cuarto acabó con un triple desde su pista de Okeke (24-34).

Recibir 34 puntos en 10 minutos no es de recibo. No se puede permitir. Es inadmisible. Con 10 puntos, Hezonja hurgó en la herida con un triple en pleno caos local (21-37). ¿Les gusta mirar la valoración? Pues 24 a 52. Ahí por fin, con Myles, Sato y Punter, los locales mostraron algo de carácter.

Laprovittola regresó un mes después / DANI BARBEITO

Un robo y mate de Clyburn acercaron al Barça (36-47 a 4:03 del descanso) con el Madrid en 9/12 en triples. El 'huracán Lyles (16 puntos ya) disparó a los blancos (40-54) y los azulgranas reaccionaron con Shengelia, Vesely y Clyburn (48-56). Aún faltaba una canasta de Tavares tras agarrarse del aro... ¿tiene bula? (48-58).

Nuevo récord del Barça... negativo. Nunca había recibido 58 puntos al descanso en el Euroliga en el Palau. El 'show' de Lyles siguió para irse a 27 puntos e impulsar a los suyos al 55-71 (min. 24:56). Otro amago local de reacción lo frenaron los árbitros con un manotazo no pitado a Tavares y dos tiros libres regalados (62-76).

Ya había salido Willy Hernangómez por primera vez. Lo intentó en ataque, pero su vergonzosa defensa atrás dio alas a un Madrid de dulce en ataque. Tras fallar dos tiros libres, abrió el camino para que primero Garuba y después Maledon anotasen a placer. 69-85 y ya sin Satoransky, expulsado de forma injusta. ¡85 puntos!

'Mamporrazo' de Okeke a Fall que no se señaló / DANI BARBEITO

Más que remontadas, la pregunta era cuándo llegaría un Madrid sublime a 100 puntos. Como diría el difunto JB Toshack, el Barça corría en defensa... como pollos sin cabeza, defendiendo al bulto y permitiendo tiros abiertos liberados tras rápidas circulaciones. El partido era una quimera con 72-89 (min. 32:57).

Un triple de Brizuela y un 3+1 de Punter apretaron el Clásico en apenas un minuto a falta de 5:09 (79-89). No entraron los triples de Punter y sí el de Maledon. El Barça y rebajó el -10 (83-92) antes de una antideportiva a Punter sobre Maledon bien señalada y Lyles (¿quién si no?) anotó el punto 100 en el 92-101 definitivo.