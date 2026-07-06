Luwawu-Cabarrot: otra opción fallida del Barça

El alero francés Timtohy Luwawu-Cabarrot no vendrá al Barça después de haber aceptado finalmente la oferta que tenía encima de la mesa del Real Madrid de Pedro Martínez, aunque el acuerdo de ambas partes está supeditado a que Baskonia y el conjunto blanco se pongan deacuerdo para desligarlo del derecho de tanteo que tiene el cuadro vitoriano.

Según desvelaba a última hora del domingo el periodista Donatas Urbonas, el Madrid le asegura un contrato garantizado por dos temporadas con cifras muy superiores a las que le ofrecía el Barça y ya ha tomado la decisión de vestirse de blanco después de haber lucido su juego en Vitoria el pasado año.

El francés de 31 años, máximo anotador de la pasada temporada en la Liga Endesa, con un promedio de 18,1 puntos por partido. Luwawu-Cabarrot también anotó 18,2 puntos por partido en la Euroliga, junto con 3,4 rebotes, 1,9 asistencias, 0,6 robos y 0,1 bloqueos. El tiro altamente eficiente incluía el 41,2 % desde el rango de tres puntos y el 89,8 % desde la línea de tiro libre.

El Madrid se ha llevado al alero francés cuando parecía que estaba muy cerca del Barça / EFE

Un alero 'top' europeo

Un veterano de 114 apariciones en la máxima competición europea durante los últimos cuatro años, el explosivo alero ya jugó anteriormente en la NBA. Tras ser elegido en el puesto 24 en el draft de 2016, jugó 343 partidos jugados con los Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, Chicago Bulls y Oklahoma City Thunder.

Para liberarse de los derechos con los que cuenta el Baskonia, deberá concretarse una negociación entre ambos equipos ya que se espera que el jugador sea incluído hoy mismo en la lista de derecho de tanteo que debe publicar la ACB y en la que Baskonia tendrá la potestad de igualar cualquier oferta que le llegue al jugador para poder retenerlo de cara a la próxima temporada.

Desde el momento en el que se conozca la oferta blanca, depositando su propuesta en la patronal, la entidad del Buesa Arena tendrá a partir de entonces cinco días hábiles para igualarla. En caso de hacerlo, retendría al jugador si finalmente Cabarrot decide seguir en España, pero si no lo hace ya será integrante a todos los efectos de la escuadra blanca dirigida a partir de ahora por Pedro Martínez.

Luwawu-Cabarrot sentenció al Madrid en la Copa y la próxima temporada se unirá a ellos / EFE

Otra opción fallida del Barça

El Barça tenía muchas esperanzas que Cabarrot aceptase la oferta blaugrana que también le garantizaba un contrato por dos temporadas, aunque el jugador, después de escuchar el interés del Barça y de otros equipos de Europa, se ha decantado por el ‘nuevo’ Madrid de Pedro Martínez, y obliga a los azulgrana a mirar en otro dirección.

A pesar de que la operación Cabarrot se haya caído, el Barça ya anunció la salida de Will Clyburn por lo que la búsqueda de otro tres continúa abierta, y más también de conocerse que otro de los jugadores que interesaba mucho al Barça, Isaac Bonga, habría aceptado una oferta millonaria del Panathinaikos de Obradovic.