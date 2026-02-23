Luwawu-Cabarrot, el otro 'MVP' de la Copa del Rey que el Barça sigue de cerca

Baskonia se proclamó campeón de la Copa del Rey tras dar la sorpresa en la final contra el Real Madrid. Uno de los grandes nombres de la final, y de toda la edición en general, fue el de Timothé Luwawu-Cabarrot, que fue el máximo anotador de la final y un dolor de cabeza constante para los blancos. Junto con Forrest, fueron capaces de anular al favorito para llevarse el título.

El nivel del francés durante esta temporada está siendo excelente, siendo uno de los mayores estandartes de Baskonia. Ante el bajón considerable de Markus Howard, ha aparecido una nueva estrella a la que seguir en Vitoria. Aunque el equipo que lleva tiempo tras sus pasos y siguiendo muy de cerca al galo es el Barça, al que no le sorprende una actuación de tal calibre.

Luwawu-Cabarrot será uno de los 'caramelos' en el próximo mercado. Un jugador que pretende media Europa, teniendo en cuenta que se le acaba el contrato a final de curso. Y uno de los equipos interesados es el Barça, que confía en tener una mejor situación económica y luchar contra los grandes de Europa por hacerse con un jugador 'top como el francés.

Luwawu-Cabarrot, en la final de la Copa del Rey / EFE

Los números anotadores de Luwawu-Cabarrot esta temporada dejan constancia de su capacidad ofensiva. En Liga Endesa promedia un total de 19,1 puntos, 3,4 asistencias y 2,2 rebotes por encuentro. Unas estadísticas muy similares a las de la Euroliga (18,6 puntos, 3,2 rebotes y 1,8 asistencias). Sin ir más lejos, el francés fue el MVP del mes de diciembre en ACB.

Los grandes europeos tampoco perderán de vista a la estrella de Baskonia. Y es que es un jugador muy completo, con un físico de alero y una mano de escolta, que no solo es peligroso desde el exterior. Ya lo demostró en la propia final de Copa, donde forzó muchas situaciones de tiro libre cerca del aro. Un 'todoterreno' que encajaría como anillo al dedo en el Barça de Pascual.

Además, no hay que olvidar la nacionalidad. Al ser francés, no supondría un problema para el cupo de extracomunitarios, algo con lo que está sufriendo el conjunto blaugrana, que no puede contar con su plantilla al completo en competiciones nacionales. Incluso es un jugador con capacidad para manejar el balón, algo que es bien sabido que le gusta al entrenador culé.

Europa... ¿o NBA?

Tampoco se puede descartar un posible regreso a la NBA. Y es que Luwawu-Cabarrot ha desempeñado gran parte de su carrera en Estados Unidos, defendiendo los colores de varias franquicias (Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls, Brooklyn Nets y Atlanta Hawks). Ahora, a sus 30 años, deberá decidir si quiere permanecer en Europa o volver a la NBA con su versión 'prime'.

Sin embargo, el buen rendimiento en ACB y Euroliga no es garantía de éxito en Estados Unidos. Si no, que se lo digan a Nigel Hayes-Davis, que ha regresado de América apenas seis meses después. El Barça está pendiente de los movimientos del francés, que volvió a demostrar en la final de la Copa del Rey que es una estrella del baloncesto en Europa.