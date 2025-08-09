Luces y sombras: el papel de los jugadores del Barça con España

La selección española se encuentra en pleno camino rumbo hacia el Eurobasket. 'La Familia' de Sergio Scariolo defiende título, tras la brillante victoria lograda ante Francia en Berlín en la cita continental de hace tres veranos.

Este Europeo se presenta como un torneo en el que España afronta un claro relevo generacional. Lejos queda ya la época de los hermanos Gasol, Juan Carlos Navarro, Jose Manuel Calderón, o Rudy Fernández. Además, jugadores como Ricky Rubio o Sergio Llull tampoco están a disposición del seleccionador español, algo que ha hecho que el azulgrana Willy Hernangómez sea el capitán del equipo de cara a un Eurobasket que arranca el próximo 27 de agosto.

El idilio de Willy Hernangómez con el Eurobasket

El pívot del Barça guarda un gran recuerdo del último Campeonato de Europa. Fue el segundo que el madrileño atesora en su palmarés, tras el oro logrado en Francia hace ya una década. Pero en Alemania, Hernangómez se consagró con una gran actuación que le sirvió para ser elegido 'MVP' del torneo y seducir al conjunto catalán, que un verano más tarde le firmó uno de los mejores contratos del baloncesto europeo.

Willy jugó unos buenos minutos en el tercer cuarto ante Chequia / FIBA

Willy cuenta con más galones en España respecto a lo que se ha visto en estos dos últimos cursos con el Barça. Un miembro prácticamente imprescindible, pero que en estos dos primeros partidos de preparación ha mostrado alguna de las lagunas defensivas que le han penalizado en el Palau. España, que cayó sorprendentemente derrotada ante Portugal por 74-76 y que venció a República Checa por 87-73, ha contado con una versión de Hernangómez que ha promediado 9 puntos y 5,5 rebotes por encuentro para 16 créditos de valoración.

Brizuela, capital para Scariolo

Willy es capital en España, al igual que Darío Brizuela, seguramente el exterior con mayor talento de la actual generación. La 'Mamba Vasca' ha aportado 7,5 tantos por encuentro, pero con la puntería algo desacertada en el lanzamiento (33,5% en T2 y 25% en T3). Fijo para Scariolo, que le ha tenido de media en pista 18 minutos y 48 segundos, el donostiarra sigue trabajando para poder exhibir el gran nivel ofrecido en su segunda temporada como azulgrana.

Darío Brizuela es capital en la selección de Scariolo / EFE

La transformación de Parra

El tercer azulgrana que se encuentra bajo las órdenes de Scariolo es un Joel Parra que se quedó el verano pasado sin participar en los Juegos Olímpicos. Un mazazo que sirvió para que el alero badalonés viviese una metamorfosis física, con la pérdida de más de 15 kilos, y una transformación, a nivel de músculo, para rendir con garantías tanto al '3' como al '4'.

Joel Parra, en el partido amistoso ante Portugal / EFE

Por el momento, el inicio de Parra en los dos primeros encuentros ha sido discreto: 2 puntos y 3,5 rebotes por partido, y un uno de 10 en tiros de campo.

Pese a ello, 'La Familia' sigue rodándose y en pleno crecimiento para arrancar en la mejor condición posible la defensa del título. Estos próximos días las sesiones de trabajo continuarán, y se llevarán a cabo cuatro exigentes amistosos antes de desplazarse a Chipre para afrontar la fase de grupos. Habrá un doble duelo ante la vigente plata olímpica, Francia (14/08 y 16/08), y la actual campeona del mundo, Alemania (21/08 y 23/08).