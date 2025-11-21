Las luces y las sombras del estreno de Xavi Pascual con el Barça

El estreno de Xavi Pascual con el Barça en su segunda etapa en el conjunto azulgrana no pudo arrancar con victoria. En un final a cara o cruz, y con una falta algo rigurosa sobre Isaia Cordinier, Anadolu Efes hizo que el triunfo se quedase en Estambul por un ajustado 74-73.

El tropiezo, el quinto del curso en la Euroliga, no deja de ser anecdótico, ya que Pascual todavía no ha completado ni una semana entera de entrenamientos junto al grupo, y en términos clasificatorios, el Barça no pierde de vista a los líderes de la competición. Además, de manera indirecta, el Real Madrid le hizo un favor al cuadro azulgrana derrotando a un Zalgiris (100-99) que queda con el mismo balance de triunfos y tropiezos (7-5) que el conjunto catalán. El partido ante Anadolu Efes dejó algunas mejoras en el juego del Barça, y también debilidades del pasado que se deben ir corrigiendo y trabajando durante las próximas semanas. Pascual cifró en dos meses el tiempo que necesita para implementar su plan en el grupo, y como es lógico, el de Gavà tiene mucho trabajo por delante.

Xavi Pascual, en un partido de Euroliga con el Barça / EFE

Mejora considerable en defensa

A nivel defensivo, el Barça tuvo bastante controlado a Efes en la primera mitad, en la que tan solo concedió 35 puntos en uno de los tanteos más bajos del curso tras la primera mitad. 18 y 17 tantos encajados en el primer y segundo periodo que se redujeron hasta los 16 en el último. Tampoco se desangró el conjunto azulgrana en el fatídico tercer cuarto, concediendo 23, pero en dicho periodo, los problemas estuvieron en la parcela ofensiva. El Barça mordió, apuntándose 10 recuperaciones de balón y colocando cuatro tapones.

Tal y como ocurrió con Òscar Orellana en los tres partidos que dirigió, el juego del Barça ha ganado a nivel colectivo, con un total de 19 asistencias, cinco más que el rival. Tomas Satoransky (5) y Nico Laprovittola (4) destacaron en esta faceta. De la misma manera que con Roger Grimau y Joan Peñarroya, el argentino actuó de base, y pese a que solo se trata de un partido, todo apunta a que Pascual piensa en el de Morón como '1', y en Kevin Punter y Darío Brizuela como los escoltas de la plantilla, más allá de la polivalencia de Myles Cale.

Así repartió los minutos Pascual

El estadounidense fue el mejor jugador del Barça en el apartado del +/-, con un +10, y con casi 19 minutos en pista, se antoja clave en ese equilibrio que busca Pascual en los dos lados de la pista. En cuanto a minutaje, Nico Laprovittola (26:42), Jan Vesely (25:33), Tomas Satoransky (24:04) y Joel Parra (23:08), fueron los más utilizados por el técnico azulgrana. Will Clyburn, que se quedó en unos discretos tres puntos, superó por los pelos los 15 minutos, mientras que Tornike Shengelia, condicionado por las personales, se quedó en 13 y medio.

Fue una noche aciaga para el Barça en el tiro, con un 21 de 38 en tiros de dos, pero con un pobre siete de 32 en el triple para un equipo que está en un 40% de acierto en la línea exterior, y que ante el Efes se quedó por debajo del 22% de acierto. Punter (1/4), Brizuela (1/5), Satoransky (2/6), o Laprovittola (1/6), no tuvieron la tarde desde el 6,75. Algo anecdótico, conociendo el potencial que tiene la línea exterior azulgrana. Además, el cortocircuito en el tercer cuarto fue importante, con únicamente nueve puntos anotados en tres canastas y tres tiros libres.

Will Clyburn se vio las caras ante uno de sus antiguos equipos, Anadolu Efes / EFE

Vesely sigue siendo el faro del Barça

Pascual volvió a contar con un inspirado Vesely, autor de 16 puntos y ocho rebotes, y cuya inteligencia en pista le permite adaptarse a cualquier entrenador. Tras un tiempo muerto, fue el encargado de recordarle al resto de sus compañeros lo que había dibujado su nuevo entrenador en la pizarra. Pese a que tan solo jugó 12 minutos, Willy Hernangómez firmó buenos números (10-5), aunque sigue sufriendo en exceso en la defensa del bloqueo y continuación. También contaron con minutos Youssoupha Fall (02:14) y Miles Norris (03:17), aunque su presencia en el choque fue anecdótica.

Willy Hernangómez, junto a Xavi Pascual / EFE

Pocas conclusiones más se pueden sacar de un único partido, ni magnificar las cosas positivas y negativas tras solo 40 minutos. El Barça sigue en construcción, y el siguiente desafío es el próximo domingo (19h CET), en Gran Canaria, en esa lucha por estar en la próxima Copa del Rey que Pascual se fijó como objetivo inicial en su regreso al club. La situación en ACB es complicada, pero los primeros brotes verdes, especialmente en defensa, ya se empezaron a ver en Estambul, y en territorio canario, Pascual buscará el primer triunfo tras su vuelta antes de regresar al Palau el próximo miércoles.