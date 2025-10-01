Luces y sombras en el esperado debut europeo de Jabari Parker con el Partizán

Jabari Parker afronta su tercera temporada en el baloncesto europeo. Tras su llegada a Barcelona el verano de 2023, el ala-pívot estadounidense recuperó el amor por el baloncesto en la capital catalana tras vivir un calvario con las lesiones en la NBA que le imposibilitaron ser aquel jugador que tanto impacto había generado antes de llegar a la liga americana.

Cada vez empiezan a quedar más lejanos aquellos años en la NBA, y lo cierto es que Jabari cuajó en el Barça dos buenos años a nivel individual, lastrados por la no consecución de títulos. En cuanto a lesiones, no hubo ni rastro de aquellos graves contratiempos físicos, especialmente en las rodillas, que tanto le lastraron en América.

Pese a que Jabari Parker era uno de los líderes del Barça tanto a las órdenes de Roger Grimau como de Joan Peñarroya, algo se torció al final del curso pasado, y club y jugador llegaron a un acuerdo para rescindir el año de contrato que les unía. Sin la voluntad de querer abandonar Europa, el ala-pívot de Chicago decidió firmar hasta 2027 con el Partizán de Belgrado.

Jabari Parker levantó muchas veces el Palau / JAVI FERRÁNDIZ

Buena adaptación al baloncesto europeo

Jabari llegó a Serbia tras promediar el curso pasado 13,8 puntos por partido en la Euroliga. En el Barça demostró que cuenta con un talento innato que chocó con la mala fortuna de las lesiones. A lo largo de su etapa en el club azulgrana fue perdiendo algo de fuelle en cuanto a nivel físico, pero con esa prioridad de no volver a sufrir una lesión grave como en el pasado, y así fue.

A sus 30 años, Jabari ha demostrado que todavía tiene mucho baloncesto en sus manos, algo que convenció a Zeljko Obradovic para cerrar su fichaje. El entrenador serbio sabe que cuenta con un jugador talentoso, con muchos puntos en sus manos y que no se esconde en los momentos en el que el balón quema. También tiene como reto intentar que el estadounidense mejore sus prestaciones defensivas y que controle algo más una selección de tiro, por momentos, algo precipitada.

En el debut de Partizán en la presente edición de la Euroliga, las cosas no le salieron bien al cuadro de Belgrado, apuntándose la primera derrota del curso en la visita a Dubai. El nuevo rico de la Euroliga se impuso por 89-76 gracias a los 20 puntos de Davis Bertans, con un buen cinco de siete desde el triple, y con una buena primera impresión del bosnio Dzanan Musa, autor de 19 tantos. El exazulgrana Justin Anderson, otro de los rostros más reconocibles del conjunto de Oriente Medio se quedó en unos discretos dos puntos en algo más de 13 minutos y medio que estuvo en pista.

Dzanan Musa vivió su primera gran noche europea en Dubai / Euroleague

Los números de Jabari Parker en su debut europeo con Partizán

Por su parte, Jabari Parker se quedó en 11 puntos, con una carta de tiro de cuatro aciertos en nueve intentos, a los que le añadió cuatro rebotes, dos asistencias, pero también dos pérdidas. La puesta en escena del estadounidense fue sensacional, con nueve de los 11 tantos anotados en el primer cuarto. Los otros dos llegaron en el tercero, mientras que a seis minutos y medio para terminar el choque, Obradovic lo sentó en el banquillo y ya no volvió a saltar más a pista. Uno de los motivos radica en ese -20 en el apartado estadístico del +/- que refleja los puntos que anota y concede el equipo con dicho jugador en pista. Una estadística que ya le retrató en bastantes momentos en su etapa en el Barça.

Jabari Parker volvió a sufrir en defensa en su debut europeo con el Partizán / Euroleague

"Quiero felicitar al equipo de Dubai: jugaron mejor esta noche y merecieron la victoria. Durante la primera parte, no defendimos como se debe en este nivel. Logramos cambiar eso en los primeros minutos de la segunda parte, pero después todo fue casi igual que en la primera parte. En los últimos minutos del partido, mostramos orgullo y jugamos con más agresividad, y eso es lo único positivo de este partido", señaló Obradovic tras la derrota. Partizán recibe este jueves (20:30h CET) a Olimpia Milano en la segunda jornada de la Euroliga, mientras que el regreso de Jabari Parker al Palau está previsto para el próximo 9 de enero.