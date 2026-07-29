Luces y sombras del adiós de 'Toko' Shengelia al Barça

El Barça ya ha cerrado nueve fichajes (Olivier Nkamhoua, Umoja Gibson, Josh Nebo, Justin Robinson, Agus Ubal, Stanley Umude, Tyrese Martin, Olek Balcerowski y Tosan Evbuomwan) de cara a la próxima temporada, pero no serán los únicos.

El juego interior del equipo que dirigirá Aleksander Sekulic todavía espera a ese pívot estrella que debe marcar diferencias, mientras que en la posición de '4' no está descartado el poder acometer la llegada de otra pieza, si bien es cierto que la prioridad es ese '5' potente. Todos estos movimientos responden a una de las noticias más dolorosas del verano para la sección azulgrana, como es el adiós de su jugador más regular la pasada campaña: Tornike Shengelia.

Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

Una salida que el Barça trató de frenar

El ala-pívot georgiano abandonará el Palau después de que su entorno más cercano le comunicase a los mandatarios de la sección que pagará su cláusula de salidas para romper su contrato. Una cifra cercana al millón de euros que permitirá al conjunto azulgrana reforzarse, pero siendo conocedores de que el mercado prácticamente no ofrece nombres a la altura de Shengelia. Tal y como explicamos en 'SPORT', el Barça hizo todo lo posible para convencerle de que se quedase, ofreciéndole una renovación de contrato hasta 2029 con los tres años garantizados. Pero ni por esas.

La incertidumbre en torno a la sección azulgrana y su futuro se ha ido disipando con los fichajes y la confirmación de Sekulic al frente de la nave azulgrana. La secretaría técnica estaba dispuesta a romper con Shengelia esa voluntad de rejuvenecer la plantilla y bajar drásticamente la media de edad. Algo que con jugadores como Nico Laprovittola y Will Clyburn no se contempló. La dilación en la decisión del georgiano tampoco ha sido la mejor para tener el mayor margen de maniobra en el mercado, pero la esperanza del Barça en lograr revertir la situación no se ha perdido hasta el último momento. En ese sentido, en el club azulgrana están muy tranquilo con todos los esfuerzos realizados.

La etapa de Shengelia en el Barça tan solo habrá durado una temporada / Valentí Enrich

Objetivo: estar lo más cerca posible de ganar la Euroliga

Shengelia prioriza para la próxima temporada estar en un proyecto que le acerque a conseguir la que sería su primera Euroliga. Una voluntad que no existió en las tres campañas en las que estuvo en la Virtus Bolonia, en las que soñar con el título continental era algo más que una utopía. En sus tres años en Italia, su equipo terminó 14º, 10º y 17º, respectivamente. El curso que viene, en Dubai, de nuevo bajo las órdenes de Xavi Pascual, Shengelia y su entorno más cercano creen que estarán más cerca de ese primer cetro europeo que no en el Palau. El tiempo dictará sentencia.

Shengelia fue el jugador más regular del Barça la pasada temporada, tal y como lo certifican sus números en los momentos cumbre de la campaña: ocho y 14 puntos en el Play-In de la Euroliga ante Estrella Roja y Mónaco, 15 tantos y cuatro rebotes por partido en la final de la Liga Endesa ante Valencia Basket, y 12,5 puntos por partido ante UCAM Murcia y Baskonia en cuartos y 'semis' de la Copa del Rey. Un rendimiento intachable del georgiano en los momentos importantes, y a nivel deportivo un único borrón importante: Shengelia se quedó en un discreto 16% de acierto en triples en la ACB. A nivel colectivo, 'Toko' no pudo evitar un tercer año consecutivo en blanco para el Barça.

Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / Gorka Urresola Elvira

Su vida en Barcelona

Tanto él como su familia se adaptaron a la perfección a Barcelona. Espectador habitual en el Camp Nou, su relación con Eric Garcia ha ido más allá, con una amistad en la que ambos deportistas azulgranas han ido compartiendo de manera privada y pública su cariño. De hecho, el georgiano no dudó en felicitar al central del primer equipo tras la conquista del pasado Mundial. Un Shengelia muy familiarizado también con algunos de los restaurantes más destacados del territorio como 'La Cúpula Garraf', al que ha acudido con cierta asiduidad tras construir una gran amistad con su propietario, Marc Fauste.

En la parroquia azulgrana, la espera en esa toma de decisión por parte del jugador no ha sentado del todo bien. Hay aficionados culés que lamentan su marcha, otros no tan preocupados que esperan que el dinero de su cláusula pueda traer a otro '4' de similar rendimiento. La vida misma. A falta de hacerse oficial su llegada al Dubai, dónde compartirá posición con jugadores como Davis Bertans o el recién aterrizado Jaron Blossomgame, Shengelia ya sabe que no tardará mucho en verse las caras ante sus excompañeros: será el próximo 29 de septiembre en la segunda jornada de la Euroliga.