La Lliga Catalana 2026 ya está aquí: 40 equipos y siete partidazos ACB en Tarragona

La Lliga Catalana ACB 2026 ya está en marcha. La Sala de Máquinas de la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona acogió la presentación oficial de las Ligas Nacionales Catalanas, un acto que ha contado con la presencia de Berni Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat, y Ferran Aril, presidente de la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ).

La edición de este año reunirá a 40 equipos de las diferentes categorías del baloncesto catalán. La competición contará con representación de la ACB (6 equipos), Liga Femenina (2), LF Challenge (2), 2ª FEB (2), LF2 (7) y 3ª FEB (21), con conjuntos procedentes de las cuatro provincias catalanas.

Ferran Aril, presidente de la FCBQ / FCBQ

Durante el acto se han presentado los formatos, emparejamientos y calendarios de las diferentes competiciones. Ferran Aril destacó el crecimiento de las Ligas Catalanas y agradeció la colaboración de instituciones, patrocinadores, clubes y ayuntamientos que hacen posible su celebración.

También tomó la palabra Berni Álvarez, que puso en valor el trabajo de la FCBQ y de los clubes catalanes. El conseller destacó además la importancia de poder volver a disfrutar en abierto de los equipos catalanes de la ACB a través de la televisión pública catalana y animó a los aficionados a seguir y participar en una competición que gana peso cada temporada.

Berni Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat / FCBQ

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de un nuevo sistema de estadística avanzada. La FCBQ utilizará durante las Ligas Catalanas y en la próxima Supercopa un servicio desarrollado por Optimal Way, con el objetivo de ofrecer un análisis de datos más completo y dar un paso adelante en el seguimiento estadístico de los partidos.

En cuanto a la Lliga Catalana ACB, la competición alcanzará este año su 47ª edición y se disputará en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona los días 9, 10, 11 y 13 de septiembre. Serán siete partidos en total, con una jornada final que decidirá al campeón.

Ferran Aril y Berni Álvarez, en la presentación de las Lligues Catalanes / FCBQ

Las entradas para cada jornada ya están a la venta desde las 13.00 horas de este martes. El precio es de 15 euros por jornada, incluyendo los dos partidos previstos cada día, salvo el domingo, cuando únicamente se disputará la gran final. También se pueden adquirir abonos para asistir a los siete encuentros de la competición en Tarragona.

La Lliga Catalana ACB volverá a ser, por tanto, una de las grandes citas del inicio de temporada en el baloncesto catalán. Barça, Asisa Joventut, Kids&Us Manresa, FIATC Girona, Ilerna Lleida y Morabanc Andorra afrontarán en Tarragona una primera oportunidad para medir fuerzas antes del comienzo oficial de las competiciones.