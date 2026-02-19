Así llega el Barça de Xavi Pascual a la Copa: con dudas físicas pero con máxima ilusión

El Barça debutará en esta edición de la Copa del Rey este viernes, en el duelo de cuartos de final donde le espera el siempre complicado UCAM Murcia de Sito Alonso, que llega crecido a la cita copera, y seguramente no le tiene nada de miedo a los blaugrana, ya que cuentan a su favor haber sumado dos victorias ante el Barça en los dos encuentros de Liga Endesa.

Pero para los azulgrana, será toda una reválida para empezar el torneo, al tener que afrontar un encuentro duro, muy físico, que los de Xavi Pascual tendrán que hacer frente con un equipo que todavía levanta incógnitas, especialmente con tres jugadores que tienen entre algodones, y que solo sabremos en el último momento si entran en la convocatoria del técnico azulgrana.

Y es que las lesiones han resultado un tema muy complicado de afrontar para este Barça, que ya las empezó a sufrir con Joan Peñarroya en el banquillo, y que se han ido alternando con jugadores que salían de problemas físicos, con otros que entraban en la lista de lesionados.

Con la mirada en Punter, 'Sato' y Vesely

Ahora mismo, todas las miradas están puestas en uno de los jugadores más solventes ofensivamente del equipo como Kevin Punter, que oficialmente tras el comunicado médico, se estimó un periodo de baja de entre dos y cuatro semanas, y todo apunta que lo están tratando de recuperar para que llegue a tiempo para la cita copera.

En el caso de Tomas Satoransky, las expectativas son mejores, aunque sus problemas recurrentes de lumbalgia no auguran que vaya a estar en perfectas condiciones para empezar el torneo. La esperanza es poder contar con el checo en el inicio, aunque todo dependerá de su evolución para saber si estará en condiciones. Tampoco está clara la presencia de Jan Vesely, que también sufre de problemas lumbares y Pascual espera su evolución en los próximos días, justo antes de jugar la Copa este viernes

Muchas incógnitas con jugadores importantes, aunque los azulgrana tendrán que afrontar esta Copa del Rey con los jugadores disponibles, que no son pocos y además de calidad, y con el apoyo de los jóvenes, como Kusturica o Sayon Keita, que han demostrado estar preparados para tener minutos si Pascual les pide su presencia en pista.

Ilusión por el primer título

El cuadro azulgrana, en la circunstancia que sea, llega con ilusión a la cita copera, conscientes que lograr este primer gran titulo de la temporada, será todo un espaldarazo para el proyecto deportivo que empezó mal con Peñarroya y que Xavi Pascual ha logrado enderezar para meter al cuadro azulgrana como cabeza de serie en la Copa, asentarse en los primeros puestos de la Liga Endesa, y también aparecer en las primeras posiciones en la Euroliga.

El equipo cree en sus posibilidades y saben que tres buenos encuentros consecutivos, haciendo hincapié en una gran defensa, acierto en ataque y contar con los jugadores metidos en el partido los cuarenta minutos, puede llevar al Barça a su primer gran títulp de la sección de los últimos años. El esfuerzo bien merece la pena.