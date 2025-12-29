Una Liga Endesa de récord rompe su techo histórico

La Liga Endesa sigue creciendo en todos los sentidos temporada tras temporada con un espectáculo que atrae la atención de cada vez más aficionados y espectadores, siempre con el espejo de una Euroliga que viene a ser una especie de hermano mayor y un espejo en el que mirarse.

Con Antonio Martín como reelegido presidente de la ACB, la competición aboga desde hace años por la seriedad y por la solvencia, evitando casos sangrantes del pasado como el de la retirada del Akasvayu Girona en 2008 que dejó la competición en 17 equipos. Sin ir más lejos, el organismo acertó al no dejar competir esta temporada a un Real Betis Baloncesto sin pies ni cabeza.

A diferencia de lo que sucede en otros deportes como el balonmano, el hockey o el waterpolo, el gran secreto del éxito es que prácticamente cualquier equipo (sobre todo como local) es capaz de plantar cara e incluso derrotar a grandes como Real Madrid, Barça, Unicaja o Tenerife.

Aprovechando las fiestas navideñas, la ACB ha promocionado la 12ª jornada disputada el pasado fin de semana y todos sus esfuerzos se han visto traducidos en un enorme espectáculo que se ha saldado con un nuevo récord de asistencia conjunta con un total de 72.968 espectadores y una media de 8.107,6 por encuentro.

Los dos únicos pabellones en los que se superó la cifra mágica de 10.000 fueron el Buesa Arena vitoriano en el Kosner Baskonia - Recoletas San Pablo Burgos con 10.878 espectadores y el espectacular y novísimo Roig Arena 'taronja' en el Valencia Basket - MoraBanc Andorra (10.878). La menor asistencia, 5.100 en el derbi canario del Santiago Martín.

De esta forma, se superaron los 71.360 espectadores que siguieron en vivo la 34ª jornada de la campaña 2011-12. En ese listado histórico de cinco máximas asistencias, les siguen con 71.116 la 13ª jornada de la pasada temporada, con 70.730 la 16ª del curso 2006-07 y la 13ª del ejercicio 2015-16.

Un detalle que habla por sí solo de la importancia de esta cifra es la comparación con otras competiciones nacionales. A falta de dos partidos que se disputan este lunes, la Serie A italiana no alcanza los 4.200 espectadores en esta 13ª jornada y la Bundesliga alemana se quedó al borde de los 5.000 de media.

Mirando un poco hacia arriba, la pasada jornada de la Euroliga registró un promedio de 10.411 espectadores, liderada por los 14.815 del Zalgiris - Panathinaikos en el Zalgirio Arena y con los 5.000 del AS Monaco - Real Madrid como cifra más baja. No está tan lejos de la Liga Endesa, a apenas dos millares por partido.

Asistencia por partido

-Buesa Arena (Kosner Baskonia - Recoletas San Pablo Burgos): 10.878 espectadores.

-Roig Arena (Valencia Basket - MoraBanc Andorra): 10.292.

-Movistar Arena (Real Madrid - Unicaja): 9.783.

-Bilbao Arena (Surne Bilbao Basket - Barça): 9.734.

-Príncipe Felipe (Casademont Zaragoza - BAXI Manresa): 8.077.

-Palacio de los Deportes (Coviran Granada - UCAM Murcia): 7.836.

-Palau d'Esports (Joventut - Río Breogán): 5.790.

-Palau Girona-Fontajau (Bàsquet Girona - Hiopos Lleida): 5.478.

-Santiago Martín (La Laguna Tenerife - Dreamland Gran Canaria): 5.100.