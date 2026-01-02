Baloncesto
La Liga Endesa centra el interés del Barça al inicio del año
El Barça aparca por unos días la Euroliga para pensar en la Liga Endesa donde tiene hoy una cita en el Palau ante el Casademont Zaragoza (20.00h), a la espera del Clásico del domingo, 4
No hay tiempo para relamerse las heridas tras la derrota ante el AS Mónaco, y ahora el foco del conjunto de Xavi Pascual está en la Liga Endesa, donde el Barça debe asegurar lo antes posible su presencia en la próxima Copa del Rey.
Los blaugrana llevan una excelente trayectoria en la competición liguera donde acumulan seis victorias consecutivas tras el trabajado triunfo en la pista del Surne Bilbao Basket, donde nadie había logrado la victoria durante esta temporada.
Aunque el mal comienzo de temporada (2-4) ha obligado al equipo a realizar un sobreesfuerzo desde la llegada de Pascual, y el resultado es esa magnífica racha que esperan ampliar hoy mismo con la visita del Casademont Zaragoza al Palau.
A por la novena en Liga Endesa
El Barça sigue en el Palau para afrontar la decimotercera jornada de Liga (20.00 h) con el objetivo de sumar la novena victoria que les deja un poco más cerca de certificar el billete copero para la edición de Valencia.
Sin apenas tiempo de recuperación y tras la festividad del Primero de Año, Pascual contará con los mismos efectivos que ante el AS Mónaco, con la esperanza de que Jan Vesely se encuentra ya completamente restablecido de su proceso gripal y que tuvo una aparición casi testimonial ante el cuadro monegasco.
La duda reside en Tornike Shengelia que ya está en la parte final de su recuperación, aunque en el club son muy cautos de forzar demasiado pronto su regreso, teniendo en cuenta la cantidad de encuentros, y con la mira puesta al Clásico del domingo, 4 con la visita a la pista del Madrid en horario matinal (12.30).
Favorito...a la espera del Clásico
El Barça sale como claro favorito ante un Casademont que llega en los puestos de cola de la clasificación (4-7) y con un claro historial de dominio blaugrana (27-7) por lo que sorprender al equipo azulgrana en el Palau sería toda una sorpresa.
El único dato a favor del equipo de Jesús Ramírez es el descanso que han tenido y el tiempo de preparación del encuentro a diferencia del Barça que apenas tiene tiempo de tomar un poco de aire alternando la Liga Endesa con la Euroliga.
Veremos cómo responde el equipo, consciente que no se puede bajar el pistón en la Liga Endesa y con el objetivo de asegurar lo antes posible el billete a la Copa, el primer objetivo que se ha marcado el conjunto de Xavi Pascual y con el duelo ante el lider, el Madrid, este domingo, en el Movistar Arena (12.30h.).
