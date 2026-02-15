Lesión Jan Vesely: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça

La undécima derrota continental del Barça en lo que va de temporada vino acompañada de otra mala noticia en forma de lesión. El tropiezo ante París Basketball por 74-85 no fue el único disgusto que se llevó la parroquia azulgrana.

Se trata de Jan Vesely, que tras haber disputado el primer minuto del tercer cuarto ante los parisinos, pidió el cambio. Ya no volvió a saltar más a cancha, y el primer diagnóstico médico emitido por el club hablaba de un dolor lumbar agudo.

Jan Vesely, en el partido de Euroliga ante París / FCB

Un contratiempo, el del pívot checo, que llega a pocos días de la disputa de la Copa del Rey. Un torneo que Vesely ya se perdió el curso pasado, en aquella ocasión por una lesión de rodilla.

Pendientes de Satoransky y Punter

Además, el Barça también está pendiente del estado físico de Tomas Satoransky y Kevin Punter. El compatriota de Vesely también está con problemas de espalda que ya le hicieron perderse los encuentros ante Bàsquet Girona y París. El desgaste en la posición, con la lesión de Juan Núñez y el poco protagonismo de Juani Marcos, ha hecho que 'Sato' haya tenido que disputar más minutos de los deseados.

Jan Vesely y Tomas Satoransky, en un entrenamiento del Barça / Gorka Urresola

En cuanto a Punter, el jugador se hizo daño en el duelo europeo ante Baskonia de la semana pasada, y el parte médico emitido por el club se habló de una lesión en el aductor de la pierna izquierda que le iba a mantener de baja entre dos y cuatro semanas. Ya se ha cumplido la primera, y en el Barça se toca madera para que el jugador pueda estar presente en la Copa.

Por su parte, Vesely no había tenido excesivos problemas en cuanto a lesiones esta temporada, ya que ha estado disponible en un total de 42 partidos entre Euroliga (26) y Liga Endesa (16), en una situación bastante diferente a la pasada campaña, en la que el checo vivió un calvario con las lesiones.

El comunicado médico del Barça sobre Vesely

Por el momento, tocará esperar si Vesely está disponible para la Copa del Rey, ya que el Barça, a través de un comunicado oficial, tan solo anunció que el pívot checo se pierde el partido ante Baxi Manresa por la lumbalgia sufrida ante París. Más allá de la ausencia en el derbi catalán, no hay noticias sobre un tiempo de baja determinado.

Por lo tanto, el jugador seguirá sometiéndose al tratamiento médico y en el club azulgrana no se descarta que Vesely pueda estar en Valencia para competir por la Copa del Rey, el primer título oficial de 2026.