La lesión de Darío Brizuela, la nota negativa del título blaugrana

El Barça logró la 26ª Lliga Catalana de su historia en un gran final de encuentro ante el Ilerna Lleida (96-87) aunque la nota negativa deltítulo blaugrana fue la lesión que sufrió el escolta azulgrana, Darío Brizuela, que tuvo que dejar la pista acompañado por el doctor, Jordi Puigdellívol con grandes muestras de dolor y sin poder apoyar el pie en el suelo.

Fue una acción de contraataque del Barça, con Brizuela saliendo en velocidad por el centro de la pista, aunque acabó chocando con un rival del iLERNA Lleida para acabar rodando por el suelo y con grandes muestras de dolor, anunciando un problema serio en el tobillo derecho del jugador.

Sin poder apoyar el pie, acabó saliendo acompañado y directo al vestuario sin poder volver a la pista. Una lesión que necesitará una evaluación a la espera de más pruebas de regreso a Barcelona, aunque no pinta nada bien su participación la próxima semana en la Supercopa Endesa, que se disputará en el Olímpic de Badalona.

El escolta azulgrana ha sido importante para el Barça en esta Lliga Catalana, pero no pudo celebrarla con sus compañeros / FCBQ

Podría ser la tercera baja

Una vez se le haga la evaluación definitiva en Barcelona, conoceremos si la 'Mamba Vasca' necesita un tiempo de recuperación o lo que todos esperan en el equipo, es que solo se trate de un fuerte golpe, sin consecuencias y pueda reincorporarse al grupo para los entrenamientos de esta semana de cara a la primera competición ACB de la nueva temporada.

Una posible baja de Brizuela que se uniría a otras dos que ya tiene el equipo de Sekulic. Durante la estadía en Encamp se anunció que el ala-pívot Tosan Evbuomwan sufrió una subluxación del hombro izquierdo durante el partido de la última 'ventana' con la selección de Gran Bretaña y estará unas semanas de baja.

Tampoco han renido suerte con Yoan Makoundou. El recién llegado interior francés fue tratado por los recuperadores y este jueves el club anunció que se le ha agudizado una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda y que seguirá un tratamiento conservador con un tiempo estimado de recuperación de unas seis semanas.