Baloncesto
Baloncesto

Lesión Will Clyburn: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça

Will Clyburn se retiró del partido ante Baskonia

Will Clyburn se retiró del partido ante Baskonia / Dani Barbeito

Marc del Río

Marc del Río

La octava victoria consecutiva del Barça de este pasado viernes ante Baskonia por 134-124, en una batalla épica resuelta en la tercera prórroga, tuvo un alto coste para el conjunto azulgrana, más allá del desgaste físico lógico después de disputar un partido que se alargó 55 minutos.

El Palau estalló de júbilo tras una nueva noche mágica en el feudo azulgrana, coreando con gritos de 'MVP, MVP' a un Kevin Punter que se fue hasta los 43 puntos, siendo la cuarta anotación más alta de un jugador en un partido de la competición europea, por detrás de Nigel Hayes-Davis (50 vs Alba Berlín en 2024), Shane Larkin (40 vs Bayern en 2019) y Sasha Vezenkov (45 vs Bayern en 2025).

Kevin Punter anotó 43 puntos en la épica victoria del Barça ante Baskonia

Kevin Punter anotó 43 puntos en la épica victoria del Barça ante Baskonia / Dani Barbeito

Pero el precio a pagar fue alto, con la lesión de Will Clyburn, una de las referencias de Xavi Pascual. Fue durante el tercer cuarto, tras culminar un contraataque con una entrada a canasta, en la que el alero estadounidense se hizo daño en los isquiotibiales de su pierna izquierda.

Will Clyburn se lesionó ante Baskonia

Will Clyburn se lesionó ante Baskonia / Dani Barbeito

No hubo ningún impacto aparatoso ni nada por el estilo, pero tras la acción, fue el propio Clyburn el que enfiló camino a vestuarios. Ya no volvería a saltar a pista, aunque ya con ropa de calle, pudo seguir el desenlace del encuentro desde la banda.

La afición azulgrana ha vivido con cierta angustia las horas posteriores a la lesión de Clyburn, confiando en que el desenlace tuviese las menores consecuencias posibles. Sin ir más lejos, el equipo todavía tiene dos partidos de alta exigencia antes de las fiestas navideñas: este domingo 21 ante el Joventut (12:30h CET) en un duelo crucial por intentar ser cabeza de serie en la próxima Copa del Rey, y un duelo de altura en Estambul el próximo martes (18:45h CET) ante el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius.

Xavi Pascual, tras la victoria en Euroliga ante Baskonia

Xavi Pascual, tras la victoria en Euroliga ante Baskonia / Dani Barbeito

Clyburn se sometió a pruebas médicas durante la mañana del sábado y las noticias no fueron nada buenas para los intereses del equipo y de Xavi Pascual. El jugador azulgrana estará KO unas seis semanas, dejando imposible su presencia durante el final de año y todo el mes de enero, que llega cargado de partido, con dos clásicos ante el Real Madrid entre ellos.

