Lea Bolmaro, la continua progresión de un talento físico 'azulgrana'

En bastantes ocasiones, la carrera de los deportistas tiene su momento clave en la decisión de una persona o de un grupo de personas y el baloncesto es una prueba excelente de ello. Alguien en Serbia tuvo la feliz idea de situar como base al mítico exazulgrana Dejan Bodiroga (2,05 metros) y lo mismo sucedió en Sevilla con el blaugrana Tomas Satoransky (2,01 metros).

Casi siempre sucede en las categorías inferiores, ya que para un jugador alto resulta muy difícil mutar a director de juego ya como profesional. La cantera del Barça de baloncesto es uno de los apartados que mejor funcionan en el club, con ejemplos recientes como Jakucionis, Raúl Villar o ahora Mohamed Dabone y Kusturica. Otra cosa es que después puedan quedarse.

Lea Bolmaro llegó al Barça en el verano de 2008, a punto de cumplir 18 años. Venía de jugar como escolta en el Bahía Basket y los entrenadores de la cantera azulgrana vieron que daba el perfil para actuar como base. Quienes trataron con él en ese momento destacan la rapidez y la facilidad con la que asumió su nuevo rol.

Bolmaro, ante el baskonista Diakité / EFE

Tras convencer a todos de que no es Leo como Messi, sino Lea de Leandro, el argentino se puso a trabajar y de inmediato se vieron las costuras y los años que necesitaría para coserlas. Capaz de saltar 1,94 en altura, había sido campeón argentino de hexatlón sub'14 y destacaba por sus innatas condiciones físicas.

El exazulgrana corría el contraataque como los grandes maestros, era un lince para robar la bola en la línea de pase, llegaba a las ayudas defensivas y era útil en los dos lados de la pista, pero perdía demasiadas bolas, no era seguro en el tiro de tres y terminó pagando su cláusula de salida para dejar el Barça en 2021 con destino a la NBA.

En la autoproclamada 'mejor liga del mundo' jugó 40 partidos a caballo entre Minnesota Timbervolwes y su filial y después entre Utah Jazz y su equipo de la Liga de Desarrollo. La franquicia de Salt Lake City lo cortó en febrero de 2023 y acabó ese curso en La Laguna Tenerife, de donde pasó al Bayern y, en el verano de 2024, al Olimpia Milano.

Bolmaro, en defensa ante Levi Randolph contra el Maccabi / EFE

En Milán se está mostrando ya como un base maduro y todo el trabajo diario de años en los entrenamientos se muestra en su notable 40% en triples (14/35) con 10,8 puntos de media, 3,7 rebotes, 2,8 asistencias y +11,6. Bolmaro sigue trabajando en su solvencia y pierde 1,6 bolas por partido, cuando en el Bayern estaba en 2,0 y en el Barça perdía 1,0 jugando menos de la mitad.

A la vista de su pasado, no es descabellado que el exazulgrana no haya alcanzado todavía su punto álgido. Si consigue seguir puliendo sus cada vez menos carencias propias del que no fue base hasta la mayoría de edad y mantiene ese físico que lo hace único, podríamos estar ante uno de los mejores bases de la Euroliga de cara al futuro... si no decide volver a cruzar el 'charco'.