¿Cómo le va a Olivier Nkamhoua, al que vinculan con el Barça la próxima temporada?

Tornike Shengelia, Miles Norris, Jan Vesely, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall son los integrantes del juego interior azulgrana, más allá de los servicios que presta Joel Parra apuntalando la posición de '4'. De los cinco primeros, tan solo el ala-pívot georgiano tiene contrato con el Barça más allá del próximo verano, y la sección se prepara para una renovación muy profunda, con muchos rostros nuevos de los jugadores más altos del equipo.

Moses Wright y Josh Nebo apuntan a ocupar dos de las tres posiciones de pívots en el conjunto azulgrana. Dos perfiles algo parecidos, pero que garantizarán a Xavi Pascual, en caso de que siga al frente del equipo el próximo curso, músculo, intimidación y atleticismo. Tres virtudes que escasean con el tridente actual que ocupa la pintura del equipo.

Moses Wright y Juani Marcos, en un partido de Euroliga / FCB

En cuanto a la posición de '4', el Barça tiene cerrada, salvo giro drástico, la llegada de Olivier Nkamhoua, un ala-pívot finlandés que milita en las filas del Varese italiano. De la multitud de jugadores que han sonado de cara al curso 26/27, su nombre es, seguramente, el más desconocido para el gran público. Cumplirá 26 años el próximo 2 de mayo, y en estos últimos años ha ido quemando etapas en una trayectoria profesional que va al alza. Sus primeros pasos fueron en el NMKY Helsinki antes de dar el salto al baloncesto universitario estadounidense.

Una trayectoria al alza

En América, Nkamhoua jugó en las universidades de Tennessee y Michigan, y tras no ser seleccionado en el draft de la NBA de 2024, emprendió su regreso al viejo continente. La pasada campaña militó en el Niners Chemnitz alemán, y tras su buen hacer, Varese le abrió las puertas para desembarcar en Italia. En medio, una participación histórica con Finlandia en el Eurobasket 2025, en la que alcanzó las semifinales promediando 10,8 puntos por partido.

Olivier Nkamhoua, en un partido con la selección de Finlandia / FIBA

Así juega Nkamhoua

Nkamhoua es un '4' fuerte que compensa su baja estatura con un físico potente. Puede aguantar el juego de espaldas de su contrincante, mientras que en ataque es un jugador ágil y un buen perfil en distintos tipos de bloqueo con continuación hacia canasta. Buenos 'muelles' para poder jugar por encima del aro e intimidar, y buena capacidad reboteadora. Tiene algo de mano desde el triple, aunque no es su mayor virtud.

Desde que se le vinculó con el Barça, Nkamhoua no se ha descentrado y sigue siendo uno de los grandes nombres propios de la Liga Italiana. Promedia 15,4 puntos y 5,7 rebotes, y es un valor fiable en la anotación: tan solo en dos de los 26 partidos ligueros que lleva disputados no ha llegado a los 10 puntos. Este pasado fin de semana fue importante en la ajustada victoria del Varese ante el Dinamo Sassari por 91-90 en un compromiso en el que firmó 18 tantos y cinco capturas en los 31 minutos que estuvo en pista.

Una gran pareja junto a Ike Iroegbu

El finlandés es la referencia interior del equipo y se complementa a la perfección con el talento exterior del exjugador de Girona o Valencia Ike Iroegbu, que supera los 16 puntos de media por partido. La victoria ante el conjunto de Cerdeña sitúa a Varese en la octava posición, con un balance de 11 victorias y 14 derrotas. En los últimos siete encuentros ligueros se han apuntado cinco triunfos que les han permitido ir escalando posiciones en la tabla y jugar el Playoff es una posibilidad cada vez más real.

Nkamhoua es, tras la disputa de las 26 jornadas de Lega, el octavo mejor anotador de la competición. Sus cualidades físicas hacen pensar que el finlandés vendrá al Barça a aumentar la dureza de un equipo que en las principales citas de Euroliga ha sufrido mucho en este apartado. Será así, pero tampoco hay que perder de vista que Nkamhoua es también un jugador que puede ser muy importante en la contribución ofensiva del equipo.