¿Cómo le va en la NBA al exazulgrana Hayes-Davis?

La NBA 25/26 ya está en marcha. Una nueva y apasionante campaña de la mejor liga de baloncesto del planeta en la que los Oklahoma City Thunder defienden título, pero que un curso más vuelve a ser de pronóstico incierto.

Tal y como viene ocurriendo los últimos años, el flujo de jugadores que atraviesan el atlántico para venir a Europa es cada vez más grande. Vienen cada vez más americanos a ganarse la vida en una Euroliga que cuenta cada vez más con rostros habituales de la NBA, que, tras quedarse sin hueco en la liga americana, deciden hacer las maletas y seguir sus carreras en el viejo continente.

Hayes-Davis, regreso a América

Algunos jugadores también toman el camino a la inversa, pese a que en los últimos años son los grandes talentos europeos los que deciden marcharse al baloncesto universitario estadounidense. Hay otros a los que la Euroliga se les queda pequeña y deciden probar suerte en la NBA, como es el caso del exjugador del Barça Nigel Hayes-Davis.

Nigel Hayes-Davis y Sarunas Jasikevicius, en su etapa en el Barça / EFE

Triplete en Estambul junto a Jasikevicius

La metamorfosis del estadounidense en el Fenerbahçe fue una de esas historias inesperadas pero realmente emocionantes. Nadie daba un duro porque Hayes-Davis, tras su paso sin pena ni gloria por el conjunto azulgrana, se convirtiese en uno de los mejores 3-4 del continente. En Estambul encontró su lugar, y en su tercera etapa junto con Sarunas Jasikevicius tras Zalgiris y Barça, el estadounidense alcanzó la gloria el curso pasado levantando el triplete, y como no, la Euroliga.

A Hayes-Davis, que cumplirá 31 años el próximo diciembre, parecía que el tren de la NBA ya le había pasado. De hecho, y tras su etapa universitaria, se apuntó nueve partidos entre Lakers, Raptors y Kings, con unos registros testimoniales (3 puntos y 2,4 rebotes). Pero tras esa eclosión en Europa, los Phoenix Suns, en un curso como el actual en el que se les anticipa una reconstrucción, decidieron incorporarlo.

Nigel Hayes-Davis vive sus primeros partidos en Phoenix / Suns

Sus números en los primeros partidos del curso

Por el momento, los de Arizona han arrancado con un balance de una victoria y una derrota. Se impusieron a los Sacramento Kings por 120-116, y esta pasada madrugada cayeron con contundencia contra Los Angeles Clippers por 129-102. Tras promediar más de 20 minutos por partido durante la pretemporada, con 4,2 puntos y 3,7 rebotes por partido, Hayes-Davis se quedó a cero en el debut ante los Kings, capturando dos rebotes en 10 minutos.

La situación cambió en el último partido frente a los angelinos. Su entrenador, Jordan Ott, le dio 21 minutos en cancha en los que Hayes Davis se fue hasta los siete tantos y dos capturas.

Una adaptación al baloncesto NBA que se está cocinando a fuego lento, en un momento de la temporada en el que todavía se están asignando los roles en equipos que han vivido reconstrucciones, como ocurre en unos Suns que se despidieron en verano de un Kevin Durant que puso rumbo hacia Houston. Por el momento, Hayes-Davis viene contando con un número significativo de minutos, y el próximo desafío para el exjugador del Barça será ante los Denver Nuggets de Nikola Jokic.