Así le ha cambiado la vida a Willy Hernangómez con Xavi Pascual

El Barça sigue alargando su buen momento en Liga Endesa, estirando a seis la racha de victorias consecutivas en la competición doméstica. La última, este pasado domingo en Miribilla tras superar a Bilbao Basket por 66-71.

Un marcador que refleja que el conjunto de Xavi Pascual no vivió su tarde más inspirada en el tiro exterior (9/33, 27,2%), pero en la que no volvió a faltar una buena actividad defensiva: el conjunto catalán dejó a su rival en 8 y 13 puntos anotados en el segundo y tercer cuarto).

Otro gran partido de Willy Hernangómez

El Barça se acercó al 60% de anotación en los tiros de dos puntos guiado en ataque por un gran Willy Hernangómez, que sigue mostrando un nivel excepcional en los últimos partidos de Liga Endesa. Delante, el pívot azulgrana tenía a Tryggvi Hlinason, una de las torres de la Liga Endesa y máximo reboteador con 7,6 capturas por encuentro.

Willy Hernangómez firmó un gran partido ante Tryggvi Hlinason / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Pero Willy se zampó al '5' islandés con un gran concurso: 19 puntos, siete rebotes, tres recuperaciones, dos tapones y cinco faltas recibidas para un total de 26 de valoración en 26 minutos y 48 segundos. Una rotación estirada ante una nueva ausencia de Jan Vesely, esta vez víctima de un proceso gripal.

Su anotación más alta en ACB en lo que va de temporada

Un Hernangómez que en Bilbao estableció su récord ACB de balones recuperados en un partido, y con 19 tantos, firmó su máxima anotación del curso en liga, igualando también los puntos anotados en su mejor partido por el momento, en Belgrado ante Maccabi en la cuarta jornada de Euroliga, todavía bajo las órdenes de Joan Peñarroya.

Con Pascual en el banquillo, la situación para Willy se ha transformado. Se podría decir que incluso le ha cambiado la vida, deportivamente hablando. En ACB, sus números en los últimos cuatro partidos le sitúan como uno de los mejores '5' de la competición: ha promediado 14,2 puntos y 5,7 rebotes por duelo para 19,2 créditos de valoración. Unos números en los que se mueven jugadores como Gio Shermadini (14 - 5,5) o Ante Tomic (13,8 - 6,4). Esa mejoría de números hace que Willy esté actualmente en 10,6 tantos y 4,2 capturas por encuentro en Liga Endesa. Además, también ha dado un paso al frente en un apartado estadístico que le 'retrataba'.

A Xavi Pascual le está gustando la actitud de Willy Hernangómez / EFE

Un cambio radical en el +/-

Se trata del +/-, esa cifra que indica cuantos puntos anota y recibe el equipo con dicho jugador en pista. Con Peñarroya en el equipo, el acumulado de Willy tras las primeras seis jornadas de Liga Endesa era de -23. Con Òscar Orellana, en el partido ante Baskonia, Hernangómez ya firmó un interesante +12, mientras que con Pascual, la cifra se ha revertido por completo, con un escandaloso +88. Ningún partido en negativo, y tras un primer duelo en Gran Canaria con un +2, +23, +23, +24 y el +16 en Bilbao de este último domingo.

Un lavado de cara sensacional en el juego de Willy Hernangómez, que al daño que puede hacer en ataque castigando en la pintura, se le está uniendo una evolución táctica para entender lo que necesita el equipo detrás. Esa mejora defensiva que experimenta el equipo en Liga Endesa desde la llegada de Pascual (68 puntos encajados de media) también se explica por el desempeño en la parte trasera de un Willy que vive su último año de contrato con el Barça, y que sigue mejorando cada día que pasa bajo las órdenes de Pascual.