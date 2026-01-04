Laprovittola: "Xavi vino con una mentalidad arrolladora"

Nico Laprovittola se puso el traje de mago para liderar el triunfo azulgrana ante el Real Madrid. 19 puntos y 27 de valoración para el argentino, que firmó su mejor partido después de la grave lesión que lo dejó en el dique seco casi toda la temporada pasada.

Como no podía ser de otra manera, el '20' azulgrana fue el merecido MVP del encuentro y atendió a DAZN tras la gran victoria. No dudó en dar todos los méritos a Xavi Pascual, de quien aseguró que llegó al equipo "con una mentalidad arrolladora" y que les ha dado un impulso total.

"Nos impulsó muchísimo como equipo, nos esta haciendo mejores. Estoy muy contento de tenerlo, como todos. Todos hemos dado un paso adelante. Hoy no ha sido fácil para nada, muy trabajado. Tenemos que seguir trabajando" explicó el argentino.

EL MEJOR LAPRO

Sobre su partido, el argentino no escondió la felicidad después de una magistral actuación. "Me duele todo ahora, pero las ganas de jugar que tenía eran muchas. Un Clásico era un partido muy grande. Hoy no quería que me cambiaran en ningún momento" aseguró el argentino.

Hoy quería tener el balón en mis manos y cuando estoy así disfruto mucho"

Una actuación que deja ya en el olvido totalmente la grave lesión de rodilla del año pasado y los problemas para poder tener continuidad en el inicio de esta. "Se que el club confía mucho en lo que puedo aportar y sé que tengo grandes compañeros que confían mucho en mí.. Estoy adaptándome, pero confío en cada partido en que las cosas van a salir bien. Luego hay días mejores y otros peores. Hoy quería tener el balón en mis manos y cuando estoy así disfruto mucho" acabó sentenciando un Nico Laprovittola que diez partidos después, devolvió el Clásico a un Barça que aspira a grandes cosas con la llegada de Xavi Pascual y el renacer de jugadores como el argentino.