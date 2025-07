Laprovittola vuelve a sonreír con Argentina

El pasado 20 de octubre fue clave en la temporada del Barça. Los azulgranas perdían por 77-84 ante el Baskonia en la Liga Endesa a 3:32 del final, cuando Nico Laprovittola recibió una falta de Luwawu-Cabarrot en una penetración en un contragolpe. El Palau se heló y el silencio fue aterrador.

El argentino había caído mal con la pierna derecha y al día siguiente se confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco externo. Esa noticia supuso un durísimo golpe para el base-escolta y para el equipo, ya que era el encargado de dar equilibrio e interpretaba a la perfección lo que quería Joan Peñarroya.

El pronóstico apuntaba a una recuperación en torno a los 10 meses, hasta finales de agosto de 2025. "La gente no entiende lo que supone perderlo para toda la temporada. Es un jugador fundamental para nosotros en todos los sentidos", explicó el técnico en más de una rueda de prensa posterior.

Gran mentalidad

Ayudado por la experiencia de sus 35 años con tres lustros en la elite y por su carácter pausado, Laprovittola no tardó en asumir lo que le esperaba y se puso manos a la obra. El de Morón fue dando pasos adelante en el trabajo oscuro con los recuperadores que tan bien conoce el excapitán del fútbol sala Sergio Lozano con sus cuatro lesiones graves de rodilla.

Esa mentalidad y la seguridad del madrileño se han visto también con mayúsculas en la actitud de 'Lapro', que enseguida asumió el reto de llegar lo mejor posible al inicio de la siguiente temporada. Por cierto, que no dejó de estar en contacto con el balón en cuanto la rodilla derecha empezó a responderle.

Nico Laprovittola, junto al madridista Deck con su nuevo 'look' / CAB

En marzo ya se le veía realizando sesiones de tiro en el Palau, al principio con los pies parados en el suelo. Las sensaciones han sido siempre buenas. "¡Nah, olvidáte! Para la temporada que viene", dijo a SPORT en mayo en el Palau al ser preguntado sobre sus opciones de volver en el play-off liguero.

Con Argentina

El seleccionador Pablo Prigioni (¡qué gran base fue!) sorprendió al incluir a Laprovittola en una prelista de 20 jugadores para preparar la FIBA AmeriCup de finales de agosto en Nicaragua. Argentina está concentrada desde el miércoles en Madrid con el nuevo fichaje azulgrana Juani Marcos y los madridistas Campazzo y Gaby Deck entre los elegidos.

El Barça dio permiso a 'Lapro' para que siga ultimando su puesta a punto con su selección y se mantiene al habla con los médicos de la albiceleste. El jugador no realizará ejercicios de contacto, no será de la partida en los amistosos y no disputará la AmeriCup.

Campazzo y Laprovittola no disputarán la AmeriCup / CAB

Después de muchos meses de trabajo incansable, el 'combo' blaugrana desconectó unos días en las Baleares y ahora está cambiando la soledad de la Ciutat Esportiva por sus compañeros de selección. Si todo va bien, Los Ángeles'28 podría ser el colofón de Laprovittola como internacional después del fiasco que supuso la no clasificación para París'24.

La idea es que pueda empezar la pretemporada el 1 de septiembre al mismo ritmo que sus compañeros. El Barça lo necesita como complemento a los bases y como especialista en el tiro de tres. La lógica apunta a que tardará bastantes semanas (o meses) en volver a su máximo nivel, pero las noticias siguen siendo positivas.