Laprovittola sobre la posible salida de Peñarroya: “Entendería que el club cambiara al entrenador”

El argentino dio la cara tras la derrota del Barça en Girona, apenas 48 horas después del varapalo del Clásico de Euroliga. Autocrítica dura, dudas en el juego y un mensaje claro: “Si cambiamos la mentalidad rápido, salimos de esta”.

Laprovíttola no esquivó nada. “Es lo obvio: pedir disculpas y hacer una autocrítica muy fuerte. Cada uno de nosotros, como equipo”, arrancó. Fue especialmente crítico con la imagen: “Lo de hoy, ya desde el tercer cuarto, es una vergüenza. Es muy temprano para estar en esta situación, pero si estamos unidos y cambiamos la mentalidad de buena manera y rápido, vamos a poder salir de esto”.

El argentino describió el problema con crudeza: “Estamos dudando de todo, de un montón de situaciones de juego, y esa duda no nos hace estar con la energía que tenemos que estar”. Puso un ejemplo: “Empezamos siendo uno de los equipos que más reboteaba y hoy no estamos al rebote con la misma energía. Tenemos que ser responsables”.

Sobre el banquillo y la posible marcha de Peñarroya, fue claro y directo: “Necesitamos de todo el mundo… El grupo está con Joan Peñarroya”, afirmó. Pero al ser pregunto por si entendería que el club decidiese cambiar el entrenador, fue claro: Sí, creo que lo entendería si esa es la respuesta. Estamos en el más alto nivel de exigencia y todo puede pasar”.

En clave de liderazgo, se ofreció en primera persona: “Por suerte he vuelto a jugar y eso me da confianza para poder hablarlo. Tenemos presentes un montón de cosas en el vestuario, estamos intentando encontrar soluciones, pero lo más importante es la mentalidad que tenemos. Estamos en un club muy grande y aquí están preparados para eso”.