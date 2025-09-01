Laprovittola y Núñez, listos para volver a jugar con el Barça

El arranque de la temporada en el Barça vino acompañado de dos excelentes noticias para Joan Peñarroya. El técnico egarense inicia su segundo curso al frente del equipo, con muchas ganas de reválida tras todas las dificultades experimentadas en su primer año.

La pasada campaña se cerró sin títulos, y Peñarroya sufrió un calvario en cuanto a las lesiones. Por momentos, el técnico azulgrana no tuvo a su disposición ni a 10 jugadores del primer equipo, algo que lastró, entre otros motivos, las opciones del cuadro catalán en los momentos decisivos del curso.

Las lesiones, la pesadilla de la última temporada

Prácticamente toda la plantilla se vio afectada por la plaga de contratiempos físicos, pero seguramente fue la de base, la posición que más sufrió en cuanto a las bajas. Peñarroya perdió a Nico Laprovittola en octubre y a Juan Núñez en febrero, ambos con lesiones graves de rodilla. Eso hizo que Tomas Satoransky fuera al límite, y que a día de hoy todavía arrastre problemas lumbares, o que Darío Brizuela tuviese que ocupar el '1' y compartiese minutos en cancha con Kevin Punter.

Brizuela y Punter están preparados para tomar la dirección del equipo en momentos puntuales / FCB

La secretaría técnica azulgrana ha querido cubrirse las espaldas, y este año, más allá de 'Lapro' y las ayudas puntuales que pueda ofrecer la 'Mamba Vasca' como base, el equipo cuenta con tres directores de juego puros, tras la incorporación del argentino Juani Marcos. El exjugador de Bàsquet Girona llegará a Barcelona en los próximos días tras haber completado su participación en el Americup, del que regresa con la medalla de plata.

Dos regresos muy esperados

Más allá de eso, Peñarroya tiene motivos para sonreír en este inicio de temporada. Y es que, pese a que en la primera sesión de entrenamiento, todavía no pudo contar con sus jugadores internacionales, sí que estuvieron a su disposición tanto Laprovittola como Núñez. La recuperación de ambos se ha cocinado a fuego lento, especialmente la del argentino, apartado de las pistas desde el pasado 20 de octubre.

Todavía sigue en la memoria aquella fatídica acción en la que el argentino no cayó bien tras una entrada en la que contactó con Timothé Luwawu-Cabarrot. El Palau se congeló ante los gestos de dolor del mago de Morón, y pocos días después se confirmó lo peor: rotura en el ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco externo de la rodilla derecha. Por su parte, también fue la articulación derecha de Núñez la que dijo basta tras la Copa, y el internacional español tuvo que pasar también por quirófano por una rotura de menisco externo.

Nico Laprovittola, feliz por su regreso a las pistas / FCB

Un verano cargado de trabajo para volver

Ambos jugadores han trabajado duro en estos últimos meses, y han aprovechado el verano para acabar de ultimar su puesta a punto. Las sensaciones de ambos jugadores iban siendo positivas a medida que pasaban los días. Incluso Laprovittola pudo formar parte de los entrenamientos de Argentina previos al Americup, participando en ejercicios sin contacto.

Juan Núñez afronta con muchas ganas su segunda temporada en el Barça / FCB

La cuenta atrás ya ha terminado, y tras reincorporarse al grupo en el primer entrenamiento de la temporada, ya están al 100% y a total disposición de Peñarroya para los encuentros de pretemporada, y también para una Lliga Catalana en la que el Barça defiende título. Tan solo falta el anuncio del alta médica, algo que el conjunto azulgrana suele comunicar horas antes de la disputa de los diferentes encuentros. Así pues, doble alegría para un Peñarroya que, más allá de los cinco fichajes para esta próxima campaña, contará de nuevo con dos viejos conocidos a los que echó mucho de menos el anterior curso.