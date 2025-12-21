Laprovittola hace un llamamiento a la afición para el duelo ante el Joventut

Nico Laprovittola habló para los micrófonos del club antes del derbi catalán entre Barça y Joventut. El argentino regresó con el equipo este viernes, en un partido ante Baskonia que pasará a la historia por los múltiples récords que se batieron. El calendario no da ni un descanso y los de Pascual disputan 36 horas después uno de los duelos más exigentes de liga en la actualidad.

"No es la primera vez que vamos a tener poco tiempo de descanso entre un partido de Euroliga y otro de fin de semana. Pero bueno, es así. El partido del viernes fue un partido extraordinario, espectacular. Todos lo vivimos y lo recordaremos, pero hay que seguir adelante. Y la Penya pues es un derbi, un partido importante para todos, para los dos equipos", inició el base argentino.

Laprovittola, en una acción en la primera mitad ante Baskonia / DANI BARBEITO

"Nosotros necesitamos ganar en ACB. Tenemos la oportunidad de seguir subiendo las estadísticas y hay que valorarlo. Tenemos que estar muy concentrados desde el principio", valoró. El Barça está detrás del Joventut en la clasificación de Liga Endesa, con una derrota más (o una victoria menos, como se quiera ver). Por tanto, el partido es muy importante para escalar posiciones.

"Este año los veo muy bien (a la Penya). Mucha experiencia, mucho conocimiento del juego, jugadores muy talentosos. Espero un gran espectáculo, un buen partido para que el Palau vuelva a disfrutar como el viernes. Creo que va a ser muy importante para todos poder vivirlo. Va a haber mucha gente mirándonos, así que hay que seguir confiando en lo que estamos haciendo y seguir trabajando", finalizó.

Barça y Joventut se vuelven a ver las caras en un derbi catalán de Liga Endesa / FCBQ

Pascual deberá rotar más de lo habitual para no arriesgarse a que sus jugadores sufran lesiones este domingo. Con quien no podrá contar es con Will Clyburn, que no acabó el partido contra Baskonia por dolor en los isquiotibiales de la pierna izquierda, tal como aseguró el club en un comunicado. Algunos jugadores superaron los 40 minutos en el encuentro de Euroliga que prácticamente acabó el sábado.

Eso sí, los culés pueden ser también optimistas por la increíble versión que lleva mostrando desde la llegada de Pascual. Con el entrenador de Gavà, todavía no han conocido la derrota en ACB. Además de un partido de Euroliga, todavía quedan por jugar tres jornadas ligueras antes de acabar el año. La Navidad es la única fecha que es capaz de librar al espectador de un partido de baloncesto (en España).