Laprovittola, sobre su futuro: "Pienso en ello, pero estoy bastante tranquilo. Barcelona es un muy buen lugar y me siento muy valorado"

Nicolás Laprovittola está atravesando un buen momento a nivel personal, tras dejar atrás un año para olvidar, marcado por una lesión de gravedad en la rodilla, que le impidió hacer lo que mejor sabe, jugar al baloncesto. El de Morón es un hombre muy importante en los esquemas de Xavi Pascual, saliendo habitualmente desde el banquillo para liderar la generación exterior de la segunda unidad azulgrana.

Sin embargo, hay una situación encima de la mesa, que hace que el futuro de 'Lapro' sea una incógnita. El jugador llegó al Barça en el verano de 2021, se reinventó y fue capaz de brillar a un nivel difícilmente imaginable. Todo ello gracias a Saras Jasikevicius, a quién el argentino considera el mejor entrenador que ha tenido en su carrera, y al que le estará siempre agradecido, tal y como ha reconocido en más de una ocasión.

Tomas Satoransky, Nico Laprovittola y Joel Parra son los tres capitanes del Barça en la temporada 25/26 / FCBBASKET

Actualmente es uno de los capitanes de la plantilla, junto a Tomas Satoransky y Joel Parra, pero acaba contrato el próximo 30 de junio. Lapro aseguró en la previa del partido ante el Olympiacos que está tranquilo, aunque de vez en cuando si que piensa en el futuro: "Pienso en el futuro, pero estoy bastante tranquilo. Sé que estoy haciendo las cosas bien y también me siento muy valorado aquí en Barcelona. Estoy en un muy buen lugar, así que estoy tranquilo", comentó.

Enfocados en asaltar El Pireo

El Barça afrontará este jueves una de las salidas más difíciles de la temporada con su visita a El Pireo. Laprovittola reconoció que el equipo debe parecerse al que venció al conjunto griego en el partido de ida (98-85), disputado en el Palau el pasado mes de diciembre: "Recuerdo la importancia que le dio Xavi en la previa del partido de ida. La preparación mental que hicimos fue abrumadora y creo que debemos hacer lo mismo esta vez. El partido fue espectacular. Tenemos que ponerlo como plan, pero en su casa va a ser mucho más difícil".

El '20' azulgrana también valoró la situación clasificatoria del equipo. Afirmó que tienen un ojo puesto en la tabla, pero lo más importante es el trabajo diario: "Está todo muy apretado e igualado. Es importante poder ver donde estamos. Desde que llego Xavi siempre estamos pendientes de las oportunidades que da el calendario. El partido de mañana es muy importante y tenemos que ser conscientes de lo difícil que va a ser".

El Barça viene de perder su condición de invicto en ACB con Xavi Pascual en el banquillo. El pasado domingo, el conjunto azulgrana cayó en casa ante La Laguna Tenerife por 82-89. Laprovittola aseguró que el equipo está mentalizado para mostrar su mejor versión: "Estamos hablando y preparándonos para luchar y volver a la dinámica ganadora. Queremos dominar los partidos".

Finalmente también valoró qué significa el regreso de Will Clyburn, que ha estado en el dique seco los últimos 14 partidos: "Will empezó la temporada a un nivel brutal. Es un jugador muy importante para nosotros. Otro chico con muchísima experiencia, que sabe jugar este tipo de partidos. Es importante que vuelva a coger la dinámica del equipo, creo que por sí solo nos va a sumar muchísimo".