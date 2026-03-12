Laprovittola estará tres meses de baja tras una grave lesión en un tendón de su aductor derecho

El Barça confirmó las peores noticias con Nico Laprovittola. El jugador argentino, que viene viviendo un calvario con las lesiones desde la pasada temporada, deberá volver a parar unos meses tras un nuevo contratiempo físico.

'Lapro', que ya se perdió el último partido de Liga Endesa ante Río Breogán por una pubalgia, sufrió en el entrenamiento de este pasado miércoles una ruptura completa del tendón del aductor de su pierna derecha.

Nico Laprovittola, en el partido de Copa ante Kosner Baskonia / Paco Calabuig

Al límite en la posición de '1'

Una lesión que vuelve a dejar muy mermada la posición de base en el Barça, ya que Tomas Satoransky y Juani Marcos se quedan como los únicos '1' a disposición de Xavi Pascual para los próximos partidos.

Juan Núñez todavía sigue recuperándose de su intervención de rodilla producida a principios de la presente campaña, y se espera que pueda regresar al equipo el próximo mes de abril. Pese a ello, el Barça no tiene ninguna prisa en que uno de los jugadores más prometedores del equipo vuelva a la actividad, priorizando siempre que la recuperación sea positiva.

Nico Laprovittola, en el partido de Liga Endesa ante UCAM Murcia / ACB Photo - Javier Bernal

La baja de Laprovittola también afecta a la posición de escolta, en la que quedan Kevin Punter y Darío Brizuela. Pascual tiene alternativas, como la de poder utilizar a Myles Cale en el '2'. Pero en Liga Endesa, Pascual tendrá que seguir descartando a uno de los tres extracomunitarios (Cale, Norris o Clyburn) para completar las convocatorias.

El comunicado médico de la lesión de Laprovittola

Una vez confirmada la lesión del exterior argentino, el Barça emitió un comunicado médico en el que especificó el alcance de la lesión de su jugador. "El Barça comunica que Nico Laprovittola sufrió en el entrenamiento de ayer una rotura completa del tendón del aductor largo del muslo derecho. El jugador seguirá un tratamiento conservador y se estima que el tiempo de recuperación sea de unos tres meses aproximadamente", reza el comunicado.

"Laprovittola parará. Habrá comunicado médico en las próximas horas y tendrá que parar un tiempo. Es una baja muy sensible, 'Lapro' es un jugador diferente y es una nota muy negativa", argumentó Pascual en la previa del partido ante el Hapoel Tel Aviv. El comunicado ya es una realidad. En la presente temporada, Laprovittola ha disputado 20 partidos de Euroliga, con una media de 8 puntos y 3,8 asistencias por partido, mientras que en Liga Endesa ha jugado 13, con 11,3 tantos y 3,8 pases de canasta por duelo. En la Copa, consiguió 14 y 12 puntos ante UCAM Murcia y Kosner Baskonia, respectivamente.

Por lo tanto, Laprovittola estará de baja prácticamente hasta mediados del mes de junio, y el escenario más optimista hablaría de un posible regreso a las pistas en una hipotética final de Liga Endesa. Los Playoffs por el título arrancarán el 2 de junio, y la lucha por hacerse con la ACB se podría alargar hasta el 28 de junio.