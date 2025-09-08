Entrevista | Nicolás Laprovittola Jugador del Barça de basket
Laprovíttola: “Espero devolver en la pista el amor que todo el mundo me ha dado en los 10 últimos meses”
El base argentino se sincera con SPORT sobre la dura recuperación y ahora el momento de volver a sentirse jugador, feliz de volver al grupo y de haber descubierto el gran aprecio que ha recibido en estos meses duros
Tu vuelta todo el mundo la ve como un nuevo fichaje de esta temporada…
Muchas gracias por querer mi vuelta tanta gente, me siento muy agradecido al club por ayudarme a recuperarme de esta lesión, pero hasta me sorprende que hablen de mi como un fichaje. Quizá van a haber dudas de lo que yo pueda dar en la cancha, pero trabajé mucho para poder volver de la mejor manera, me queda mucho por hacer, pero ahora es momento de disfrutar, de entrar en la pista, hacerlo de la mejor manera y todas estas ganas me va a ayudar a estar listo cuando toque.
¿Qué has aprendido en todos estos meses de ausencia?
Solo lo vi negro la primera noche, fue muy dura, jodida, con dolor. El segundo día me sentí mucho mejor y con la cabeza puesta en que ahora es lo que me toca, es una lesión que me va a dar tiempo para hacer otras cosas. Aprendí que el día que me retire puedo hacer otras cosas, pero siempre tuve claro que quería volver siendo mejor jugador, o seguir compitiendo al máximo nivel.
Siempre tuviste claro que ibas a volver...
En ningún momento dudé de lo que quería hacer y me ayudó a pensar en mi, qué es lo que necesito para trabajar...sé que ahora tendré que cambiar rutinas, hábitos para cada partido. Tengo que estar preparado. La verdad que fue mucho trabajo para llegar hasta aquí, pero lo que quiero es disfrutar mucho. En el momento que lo consigo, que conecto con mis compañeros, es la mejor manera en que puedo liderar, el equipo, el vestuario, no tengo dudas que lo puedo volver a hacer.
Sin palabras de agradecimiento
¿Te has dado cuenta de lo que la gente te aprecia?
Eso es otro de los aspectos que aprendí en este tiempo. No me dí cuenta hasta que no me lesioné. Es verdad que el equipo no fue bien el año pasado, se habló de que hacía falta alguien como yo, pero no lo tenía en mi cabeza. En ningún momento paré a pensar en ello, pero el cariño, las fuerzas por parte del club, los compañeros y mi familia, amigos...todo eso me marcó. No tengo palabras para agradecer lo que el club me dio, la paciencia conmigo. Espero demostrar que estoy listo para ser alguien importante.
El cariño, las fuerzas por parte del club, los compañeros y mi familia, amigos...todo eso me marcó. No tengo palabras para agradecer lo que el club me dio, la paciencia conmigo. Espero demostrar que estoy listo para ser alguien importante.
¿Sufriste más en la recuperación o viendo a tus compañeros desde la banda?
En eso hubo fases. En los dos primeros meses no vi nada de baloncesto. Me costaba mucho, y después a medida que me fue metiendo, porque iba con muletas, me costaba moverme y no me gustaba que me vieran así porque parecía vulnerable. Los deportistas tenemos un ego importante, pero al sentir tanto apoyo de todos, había que volver a conectar. Verlo desde afuera me dio una nueva perspectiva de lo que es un equipo, de lo que es el club. Conocí a mucha gente que trabaja en el Barça que no había visto en mi vida, y ví lo grande que es el Barça, la cantidad de equipos, de chicos jóvenes... eso es otra cosa que vi y me puso contento de conocer.
Cuando ves que mejoras, tu cabeza empieza a pensar de nuevo en el jugador…
Por un lado si, pero es cuando empieza el momento que más cabeza hay que tener, más hay que pensar y no actuar por intuición. Hace falta mucho tiempo, hay una cronología y el club lo tiene estudiado. El doctor del Barça, Jordi Puigdellívol, me tuvo muy atado en corto, aunque es una de las personas que más respeto y siempre estuvo a mi disposición.
Feliz de volver a sentirse jugador
¿Que se siente cuando ya dejas atrás oficialmente la lesión?
Por momentos luchaba por no dejar de sentirme jugador. Fue una lucha porque era jugador, pero no podía jugar, sin duda, algo realmente raro, pero esta semana en Andorra, sintiendo que la semana termina con un partido. Todas esas sensaciones las quiero mantener toda la temporada y lo que queda de mi carrera.
¿Se convierte en una alegría volver a formar parte del grupo a diario?
Sin duda, todos los días. El mes de agosto, que es un mes un poco lento, para mi fue el doble, porque estaba con mi familia, pero ya tenía unas ganas de volver a jugar, de entrenar, de estar con la gente del club, con la ropa puesta…
¿Estuviste unos días con Argentina?
Si, para nosotros era importante, pero no estaba listo para competir. Me sirvió para darme aire, aunque luego me fui con mi familia para quitarle carga a la rodilla, y cuando volví a pisar Barcelona, solo quería volver al club.
Mejor que el 'Lapro' anterior
¿Veremos el mismo ‘Lapro’, o una versión mejorada?
Lo voy a intentar. Voy a querer ser más. Si no tengo esa ambición y esa mentalidad no estaría aquí, necesito ser ambicioso, aunque sin volverme loco. No veo hora de volver a pisar el Palau en un partido oficial, pero ya llegará el momento. Ahora tengo un mes para seguir trabajando y sentirme mejor. Esta semana fue de menos a más. Volver a jugar partidos me va a dar mucha confianza para seguir.
¿Tener a Juani Marcos al lado te hace ilusión especial?
Si, muchísima. Es alguien que conoce el club pero tienen que adaptarse al máximo nivel. El talento está, con un gran desparpajo, pero tiene que soltarlo, tiene que ser él. Debe disfrutrarlo y voy a estar ahí para ayudarlo. Durante el tiempo que pasamos junto con Argentina no hablamos mucho del Barça porque él iba a jugar un torneo importante, y ahora que estamos acá lo voy a ayudar en lo que necesite.
Creo que estamos todos con muchas ganas de demostrar y todos saben lo que es el Barça en Europa, la historia que tiene. Hay que ayudar a los nuevos, que los veteranos entiendan lo que es jugar en el Barça y tenemos un equipo para jugar bien, para competir y transmitir mucho con la gente, sentir que el Palau está ahí
¿Parece que este Barça tiene más piezas que el año pasado, no?
El año pasado también empezamos con muchas y acabamos con pocas. Este equipo me genera muy buenas vibraciones, no me da miedo el tema de la edad, el tema de la adaptación de alguno. Creo que estamos todos con muchas ganas de demostrar y todos saben lo que es el Barça en Europa, la historia que tiene. Hay que ayudar a los nuevos, que los veteranos entiendan lo que es jugar en el Barça y tenemos un equipo para jugar bien, para competir y transmitir mucho con la gente, sentir que el Palau está ahí y que gana partidos.
Con los mejores de Europa
¿Ves a este equipo al nivel de los mejores en Europa?
Yo creo que si. El año pasado, con muchas bajas y dudas, estuvimos ahí. Y sabemos lo que es el Barça, estás todo el tiempo cuestionado, todo el mundo pendiente del Barça, entonces tenemos que ser conscientes, no boludear, especialmente en la Liga Endesa, ser autocríticos. El año pasado tuvimos mucha más presión por no jugar bien los partidos importantes. Este año hay que intentar hacerlo lo mejor posible.
¿Afrontas el último año de contrato pensando ya en otras cosas de futuro?
No te voy a negar que disfruté de tener algún fin de semana libre, pero yo tengo claro después del segundo día que quiero seguir compitiendo y es lo que disfruto hacer y hacerlo al máximo nivel, sino no hubiera estado 10 meses recuperándome y cómo la hice. No tengo dudas de eso. Sé que ahora tengo que volver a demostrar, pero estoy muy tranquilo aquí. Sé cómo me quieren, como me respetan, así que no es una situación que me preocupe porque tengo claro que quiero seguir jugando al basket, y disfrutar este año con el Barça.
Parece que los triples siguen entrando en los entrenamientos…
Tuve tiempo para practicar bastante...otra cosa es al máximo nivel o en un partido caliente. Son vivencias que quiero volver a experimentar.
En enero, su mejor versión
¿Te presiona un poco que todo el mundo espere al mejor Lapro?
Puede que lleve un poco de tiempo. Creo que puede ser sobre enero el punto en el que mejor me sienta pero también quiero hacerlo ahora, esta misma semana. Con estos calendarios tan largos, ya sabemos que lo importante es jugar los partidos en el momento importante y llegar en la mejor forma en el momento decisivo. Tenemos que ir ganando día a día un poquito más y ‘Lapro’ seguro que va a volver.
Se te ve muy ilusionado, como un chaval que quiere comerse el mundo…
Lo vivo con la ilusión de un niño pequeño, pero también estoy en un club muy grande y la exigencia también es muy grande y son consciente de ellos.
Luchar por los títulos es algo obvio, lo que me gustaría es que el equipo contagie, que atraiga a la gente, que el culé se sienta identificado con el juego que queremos dar
¿Donde ves el objetivo esta temporada?
Luchar por los títulos es algo obvio, lo que me gustaría es que el equipo contagie, que atraiga a la gente, que el culé se sienta identificado con el juego que queremos dar. Nos va a ayudar a todos, es necesario recuperar. Los títulos tienen que estar ahí, ganar partidos importantes pero para eso hay que contagiar, la gente tiene que estar con nosotros…
¿Has pensado en ese primer partido ante la afición culé?
Cuando volví al Palau ya recibó una ovación grande, y me hizo vergüenza...el primer partido va a ser especial, pero quiero tenerlo, que suceda, así que tengo tiempo par eso y margen para mejorar hasta ese día, quiero sentirme listo para ese día como si fuera a un examen. Saldrá el partido que tenga que salir, pero lo daré todo
- Joan Camprubí, de Som un Clam: 'Participaremos de manera activa y con impacto en unas elecciones
- Raphinha acusa a Disneyland París de racismo: 'Os odio
- ¡Bardghji podrá jugar contra el Valencia!
- Koeman alerta de la lesión de De Jong
- La decisión de Bojan que cambió la vida de Dro
- Thiago Alcántara vuelve al Barça
- Flick 'mima' a Jofre Torrents y le evita el riesgo de jugar con el filial
- Eric Garcia y el Barça, mismo deseo: renovación larga