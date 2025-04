Laprovittola: "El equipo ha hecho un esfuerzo espectacular, me hubiese gustado que el club hubiera ayudado también"

Inmerso en la recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió a finales de octubre, el base del Barça Nico Laprovittola (Morón, 1990) explica en una entrevista con EFE que confía en volver la próxima temporada "siendo mejor jugador" y afirma que espera "estar muchos años más" en el conjunto azulgrana.

El internacional argentino termina contrato el 30 de junio de 2026 y confirma que todavía no existen conversaciones con el club para abordar una posible renovación, una situación con la que dice estar "muy tranquilo", ya que considera que "todo depende de cómo sea el año que viene". "Me gustaría quedarme, pero sé que tengo que estar a la altura de la Euroliga y del calendario. Si me quedo, será porque me lo gano, no porque lo pida. Creo que voy a volver siendo mejor jugador, así que no tengo dudas de que si todo va bien estaré en el Barça muchos años más", remarca.

Laprovittola, arraigado en Barcelona

Laprovittola atiende a EFE en la cafetería de especialidad SIP Coffee Roasters, en el céntrico barrio barcelonés de El Raval, de la que es copropietario junto con dos socios. Se trata de la primera aventura empresarial del jugador, que a menudo suele acudir al local por las tardes, tras las sesiones de rehabilitación y entrenamiento.

Junto a otros dos socios, 'Lapro' ha montado SIP Coffee Roasters, una cafetería que se encuentra en el Raval / EFE

El base reconoce que el negocio le ha ayudado "a pensar en otras cosas" durante la recuperación, aunque enfatiza que la lesión no le ha "caído mal", porque a sus 35 años se siente "maduro" y "en un lugar privilegiado", pues tiene contrato y el Barça le "cuida mucho".

Laprovittola relata que ha podido dedicar más tiempo a la familia y que su hija, de cuatro años, está "mucho más contenta" que él con la lesión. "El hecho de estar más tiempo en casa y aprovechar mucho más la ciudad nos ha hecho pensar que Barcelona puede ser el lugar en el que vivir toda nuestra vida. Como familia estamos felices aquí", comenta.

Y es que el base, que cumple su cuarta campaña en el Barça, nunca había estado tanto tiempo en un mismo club desde que salió en 2013 de Argentina para iniciar un periplo en el que ha militado en nueve equipos de cinco países distintos en doce años.

Centrado en la recuperación

Laprovittola admite que durante este parón no ha pensado mucho en qué le gustaría hacer cuando se retire. "Puede que sea una pregunta a la que intento escapar", revela el argentino, que confía en que su negocio "crezca mucho más" y aclara que le gustaría seguir vinculado al baloncesto, aunque descarta ser técnico por los "muchos egos a manejar"."Puede que ser ayudante sea mejor para mí", añade.

Con todo, el base recalca que, tras "aprovechar este tiempo para recargar energía", solo piensa en "jugar y competir". "Mi juego y mi carácter fue mejorando cada año. Siempre tuve con qué competir, ya fuera contra rivales más rápidos o más altos, y confié en mi manera de resolver las cosas en la pista. Es algo que voy a tener que hacer cuando vuelva de la lesión y eso también me motiva", expone.

Laprovittola se recupera de la lesión más grave de su carrera, una rotura del ligamento cruzado anterior, con afectación en el menisco externo, de la rodilla derecha. "Estoy empezando a correr y a moverme con el balón", cuenta el base, que planea "aprovechar el verano para trabajar fuerte y volver de la mejor manera en la pretemporada".

Nico Laprovittola realiza trabajo de recuperación de su lesión / FC BARCELONA

La plantilla se reinventa ante la falta de refuerzos

Preguntado por la mejoría del Barça, clasificado para los cuartos de final de la Euroliga y quinto en la Liga Endesa tras la decepción que supuso caer en la primera ronda de la Copa del Rey en febrero, Laprovittola es cauteloso al responder: "Acá nos juzgan por el tramo final de la temporada", pero elogia el "esfuerzo espectacular" del plantel y espera que "ojalá valga la pena".

"El equipo se bancó mucho. Me hubiese gustado que el club hubiera ayudado también. Los jugadores han hecho un trabajo espectacular. Ver a Darío (Brizuela) subir el balón como base o cómo (Chimezie) Metu se machacaba jugando de cinco cuando no estaba en los planes... El equipo se fue rearmando constantemente, todo en base a los jugadores", señala el base argentino.

Y es que el curso del Barça ha estado marcado por las bajas, tres por lesión en este tramo final, sin que haya llegado ningún fichaje. En esta tesitura, Laprovittola destaca el papel del entrenador Joan Peñarroya por haber "puesto el pecho muchas veces", aunque admite que "hasta que esto no termine, todo puede cambiar". "Ojalá que el equipo siga yendo hacia arriba. Estoy muy orgulloso de ellos", apostilla.

La baja de Laprovittola ha hecho mucho daño al equipo que llevó al fichaje de Neto / FCB

Laprovittola entiende a Sarr, pero cree que se equivocó

El Barça tampoco contará con el escolta Dame Sarr, de 18 años, que no jugará más como azulgrana y se centrará en prepararse para dar el salto a la NCAA. Antes de alcanzar este acuerdo, el italiano disputó el torneo de exhibición Nike Hoop Summit pese a la prohibición del club, una decisión sobre la que Laprovittola se posiciona.

"Dame está floreciendo y puedo entender su decisión, pero no me parece la correcta. Creo que se equivocó, pero no soy quién para juzgarle. Tiene mucho futuro por delante y le deseo lo mejor", opina el base, quien admite que los contratos de patrocinio para los jugadores en las universidades americanas son "una revolución que lo cambia todo", ya que para la Euroliga "ya era difícil competir con los contratos bajos de la NBA".

Por último, al ser preguntado por el anuncio de la NBA de explorar la creación de una liga en Europa con la FIBA, Laprovittola defiende que la Euroliga es "un producto y una competición espectacular. No sé qué puede hacer la NBA acá. Entiendo que es una marca de otro nivel, pero yo soy amante de la Euroliga y me gusta más", remarca. Con todo, el argentino valora que la máxima competición europea puede "mejorar en un montón de cosas" y aboga por sustituir el actual formato de Final a Cuatro por una serie eliminatoria, como sucede en los cuartos de final, porque sería "lo más justo" y permitiría "tener los pabellones llenos" durante más partidos.