Baloncesto
Laprovittola: “Me emocioné antes del partido, imagínate ahora…..”
El argentino vivió un regreso sonado después de su larga ausencia siendo el mejor del equipo en la victoria ante el París Basketball
Nico Laprovíttola no pudo tener mejor regreso a la pista con sus compañeros en una actuación realmente meritoria después de su ausencia de 10 meses para recuperarse de su grave lesión.
Lapro volvió y como si no hubiera pasado ni un solo día desde su último encuentro ante el Barça, ajerció de lider ante el París Basketball, y siendo el máximo anotador con 23 puntos, en apenas 16 minutos de juego.
“Estaba emocionado antes del partido, imagínate ahora”, decía el de Morón. “Contento por volver a jugar, volver a sentirme parte del equipo, y lo único que pienso es agradecerle a mi familia, a todo el club, a toda la gente que me apoyó en estos 10 meses aunque todavía mucho por hacer”, comentó.
"Nunca perdí la ambición"
“Nunca perdí la ambición y yo quiero seguir jugando al máximo nivel y me preparé durante estos meses para eso. Después la pelota entra o no entra aunque yo me sentía con muchas ganas de jugar y darlo todo en la cancha con mi juego y con mi energía”, dijo tras el partido.
“Ahora me duele todo pero las emociones que siento me van por todo el cuerpo, por mi cabeza. Creo que mi vuelta va a ser más emocionante en el Palau y me guardo para eso. No prometo la eficacia de hoy, pero si voy a estar por el equipo, con mis compañeros. Me prepararé para el inicio de temporada”.
“Por mi manera de ser y la edad, saber que todos los partidos van a ser como estos, es importante estar listo y competir. Todo el mundo me hizo sentir importante no estando en la pista y eso ayuda mucho en la confianza”, dijo.
