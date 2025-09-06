Laprovittola: “Me emocioné antes del partido, imagínate ahora…..”

Nico Laprovíttola no pudo tener mejor regreso a la pista con sus compañeros en una actuación realmente meritoria después de su ausencia de 10 meses para recuperarse de su grave lesión.

Lapro volvió y como si no hubiera pasado ni un solo día desde su último encuentro ante el Barça, ajerció de lider ante el París Basketball, y siendo el máximo anotador con 23 puntos, en apenas 16 minutos de juego.

“Estaba emocionado antes del partido, imagínate ahora”, decía el de Morón. “Contento por volver a jugar, volver a sentirme parte del equipo, y lo único que pienso es agradecerle a mi familia, a todo el club, a toda la gente que me apoyó en estos 10 meses aunque todavía mucho por hacer”, comentó.

El base, recibiendo instrucciones del técnico en su regreso al equipo / ENCAMP

"Nunca perdí la ambición"

“Nunca perdí la ambición y yo quiero seguir jugando al máximo nivel y me preparé durante estos meses para eso. Después la pelota entra o no entra aunque yo me sentía con muchas ganas de jugar y darlo todo en la cancha con mi juego y con mi energía”, dijo tras el partido.

El base ha de volver a ser el jugador que lidere a este Barça en la nueva campaña / ENCAMP

“Ahora me duele todo pero las emociones que siento me van por todo el cuerpo, por mi cabeza. Creo que mi vuelta va a ser más emocionante en el Palau y me guardo para eso. No prometo la eficacia de hoy, pero si voy a estar por el equipo, con mis compañeros. Me prepararé para el inicio de temporada”.

“Por mi manera de ser y la edad, saber que todos los partidos van a ser como estos, es importante estar listo y competir. Todo el mundo me hizo sentir importante no estando en la pista y eso ayuda mucho en la confianza”, dijo.