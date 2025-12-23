Laprovittola, el devoto de la albiceleste metido a cirujano

Al borde de los 36 años, Nicolás Laprovittola ha adquirido la madurez necesaria para relativizar un poco todo, incluidos los problemas musculares sobrevenidos que está sufriendo tras la rotura del ligamento cruzado anterior con afectación en el menisco externo de la rodilla derecha que lo mantuvo casi un año KO.

Sin embargo, cuando se habla de la selección argentina de fútbol le cuesta más. En vísperas de la Final a Cuatro de Belgrado en 2022, le preguntaron si prefería el título de la Euroliga o que la albiceleste de Leo Messi ganase el Mundial de Qatar. "No contesto, que se enfada Saras... va, la Copa de Europa", dijo con una sonrisa.

Argentina llegó a la final y el 18 de diciembre de 2022 alzó el título contra Francia por 4-2 en los penaltis (3-3) en un partido que empezó a las 16.00 horas y acabó a las seis y media... cuando el Barça llevaba un rato en el Palau para medirse a Unicaja. Enfundado en la albiceleste, Lapro enloqueció en los vestuarios del Palau y acto seguido lideró al equipo ante los malagueños (75-60) con 13 puntos y +16.

Laprovittola es clave para el Barça. Lo fue con Saras, con Roger Grimau, con Joan Peñarroya y ahora Xavi Pascual pese a su veteranía. "La gente no se hace una idea de lo que supone para nosotros perderlo para toda la temporada", admitió más de una vez el egarense cuando se lesionó de gravedad en octubre de 2024.

Capaz de enloquecer con un gol de Messi y de tomarse el tiro clave con una calma difícil de entender, el base-escolta del Barça vuelve a estar disponible tras su segundo problema en el músculo aductor de la pierna derecha. Anotó nueve puntos (+10) en la pista del Anadolu en el debut de Xavi Pascual y 14 con un magistral 4/4 en triples en la del 'Granca' antes de caer lesionado.

Con los años, Lapro se ha ido convirtiendo en una especie de cirujano que detecta el lugar en el que hace aguas la defensa rival y saca su bisturí en forma de lanzamiento triple con una precisión propia de los mejores galenos. Por eso Xavi Pascual tenía tantas ganas de que regresase y también por eso lo está mimando tanto. Bueno, al menos lo está intentando.

El argentino regresó en el maratoniano partido del viernes contra el Baskonia y la idea era que tuviese minutos, pero entre las tres prórrogas y la lesión de Will Clyburn acabó jugando casi 19 con siete puntos (1/3 en triples), cuatro rebotes y +4. Contra la Penya jugó casi 11, con ocho puntos (2/3 en triples) y otra vez +4.

Pese a todo, está al borde del 42% en lanzamientos de tres en la Liga Endesa y en el 36% en la Euroliga, todavía lejos del 50% que registró el curso pasado en ambas competiciones en los escasos partidos que pudo jugar. Lo suyo es eso, dormir o anestesiar al rival con su ritmo y sacar el bisturí. Un especialista.