Laprovittola confirma su adiós del Barça: "Lo di todo, extrañaré a algunos jugadores"

Nico Laprovittola vivió una noche emotiva en el Palau Blaugrana. El argentino se despidió del Palau en su último partido con la camiseta del Barça, y no lo pudo hacer con una última alegría, ya que Valencia Basket se acabó llevando la Liga Endesa.

Tras el partido, 'Lapro' atendió en los vestuarios del feudo azulgrana a SPORT. Emocionado, consciente de que había sido su última vez como jugador del Barça, el argentino compartió sus sensaciones con este diario.

Nico Laprovittola y Tomas Satoransky se despidieron del Palau / Valentí Enrich

Enhorabuena al campeón

"Pensaba que hablaríamos de si había habido algún chance (bromeó). Nos pasaron por encima, son justos vencedores, y han demostrado todo el año lo que realmente son", compartió el '20' azulgrana.

Un Laprovittola que intercambió cariño y aplausos con el Palau en la que fue su última rotación en pista, y que compartió con 'SPORT' los sentimientos que vivió en aquellos momentos.

Nico Laprovittola y Xavi Pascual, en un partido del Barça / Valentí Enrich

Un encuentro especial

"Ha sido especial, desde el momento en el que estábamos haciendo la rueda de calentamiento sabía que iba a ser un partido especial, más allá del resultado. Lo di todo, estoy contento, voy a extrañar a algunos jugadores y por eso este partido era especial", desveló el argentino.

Un Laprovittola que, preguntado sobre si todavía hay alguna posibilidad de seguir en el Barça más allá de este verano, el argentino contestó argumentando sobre su actual rendimiento, que considera que todavía puede ser mejor. "Yo lo que me pregunto es si puedo jugar mejor que lo que he hecho en este play-off de la Liga Endesa. Y yo tengo una respuesta, y es que creo que sí. Intenté dar pasos hacia adelante, arriesgué mucho para estar en este play-off de la Liga Endesa, para ayudar al equipo. Di la cara como doy la cara siempre. Pero bueno, di todo", explicó.

Nico Laprovittola, jugador del Barça / Valentí Enrich

El futuro de 'Lapro'

Salvo giro mayúsculo, Laprovittola se marchará del Barça este próximo verano. Su futuro apunta hacia Badalona, con un hipotético regreso al Asisa Joventut, si bien es cierto que el argentino podría seguir jugando en Euroliga, ya que en las últimas horas trascendió el interés del Partizán de Joan Peñarroya, con el que se reencontraría.

Laprovittola llegó al Barça en 2021, y con la elástica azulgrana levantó la Copa del Rey de 2022 y la Liga Endesa de 2023, el último título conseguido por la sección antes de los tres años en blancos confirmados tras la derrota de este pasado miércoles.