Laporta habla claro sobre las opción de realizar fichajes

El presidente del Barça, Joan Laporta, se mostró encantado con la contratación de Xavi Pascual para comandar el equipo azulgrana en los próximos años para satisfacción del máximo mandatario blaugrana.

“Estamos encantados de que Xavi Pascual haya aceptado la dirección del equipo”, dijo en un Foro de La Vanguardia. “Es un entrenador buenísimo que lleva el Barça dentro. Es un proyecto a tres años y él lo podrá modular a su imagen”.

Aunque el presidente también se mostró sincero sobre las opciones de fichar nuevos jugadores como pretende el entrenador de Gavà. “Esto es ingeniería fina. Tenemos un tope de 91 millones y tenemos avalado hasta los 99. Quizás ahora no es el momento de hacer inversiones. No está previsto hacer nuevas incorporaciones”, dijo de manera tajante. “Veremos cómo vuelven los de las selecciones. Si hubiera un descalabro, encontraríamos la fórmula para hacerlo", aseguró.

El técnico quiere reforzar el equipo, aunque deberá esperar / FC BARCELONA / SPO

Una de las decisiones importantes que hay que tomar es si el Barça seguirá en la Euroliga, con la que acaba contrato en junio del 2026 y debe decidir si continúa o se une al nuevo proyecto de la NBA, que también es atractivo para el club. “Con la Euroliga se acaba la licencia en junio de 2026 y los clubs que no lo renueven pierden sus derechos como fundadores.” explicó.

Negociación a dos bandas

“Hemos hecho la propuesta de renovar, pero con la opción de que la NBA aterrice en Europa. Parece muy atractivo porque el Barça es deficitario y nos proponen unos ingresos fijos altos, pero ellos proponen gestionar el Palau", dijo.

"A nosotros nos cuesta ceder esto. Ellos saben que con el Barça hay que hacer un trato especial. Quieren una franquicia en cada ciudad importante de Europa", dijo el presidente, desvelando parte de esa negociación.

¿El Nou Palau, en 2028?

Para conseguir mayores ingresos, uno de los puntos clave es la construcción del Nou Palau Blaugrana, al que le puso una nueva fecha tentativa. “Tenemos un anteproyecto preparado para intentar que sea una realidad en 2028, pero lo de la NBA nos tiene pensativos. Nos han propuesto vernos para explicar con más detalle. Todo son reuniones y suena bien, pero no lo tenemos concreto" finalizó.