Laporta y Font pasan de puntillas por la sección de basket

En el primer cara a cara entre Laporta y Font, el baloncesto no estuvo ni siquiera en segundo plano. Dos pinceladas en hora y media que no aclaran nada al socio y aficionado culé. El fútbol fue el claro protagonista del debate e impidió que se conocieran más detalles sobre la sección. ¿Qué perspectivas de futuro hay? ¿Qué balance se hace de los últimos años? ¿Se fichará en verano?

Dos temas fueron los únicos mencionados en el debate. Que no significa tratados. Dos frases al aire que no tuvieron continuidad ni generaron una conversación. La primera fue el tema de los resultados, que sacó Víctor Font en una de sus primeras intervenciones. "La situación deportiva no solo es en el fútbol. Tenemos la sección de basket trinchada y en el femenino acaban seis jugadoras y no saben si seguirán", mencionó.

El Nou Palau, que tiene previsto iniciar las obras en 2027, objeto de debate y controversia entre los candidatos a dirigir el Barça / FCB

La situación en el Barça de basket no es fácil. El inicio de temporada fue un auténtico despropósito, con Joan Peñarroya a los mandos, y la llegada de Xavi Pascual cambió la dinámica del equipo. Sin embargo, a la plantilla le faltan jugadores de nivel y una renovación necesaria en algunas posiciones, donde la edad y el rendimiento están siendo unos grandes lastres.

Joan Laporta esquivó los comentarios de Font sobre los resultados del Barça de basket y no dio pie a ningún tipo de charla sobre el asunto. Tampoco respecto al Nou Palau, cuestión que Font zanjó con un simple "no está financiado".

Xavi Pascual, entrenador del Barça de basket / EFE

"En baloncesto, con todo el respeto al experto, no podemos fiarnos únicamente de no especialistas como Josep Cubells. Queremos una gestión profesional para cada departamento, con: un director deportivo por departamento y un director general que supervise todos los departamentos. El objetivo es reducir el déficit estructural, que asciende aproximadamente a 40 millones de euros", aseguró Font.

Muchos interrogantes todavía

Quedan muchos interrogantes por resolver. ¿Seguirá la confianza en Mario Bruno Fernández y Juan Carlos Navarro? ¿Ganará más peso Jordi Trias en el esquema? ¿Quién será la persona de confianza de Víctor Font en la sección de baloncesto? De momento, las respuestas son mínimas y el aficionado del Barça de baloncesto necesita respuestas.

El Barça de basket se juega en los próximos meses no acabar por tercera temporada consecutiva en blanco. Los resultados en las últimas semanas no están siendo los deseados y el equipo da la sensación de no llegar a nivel físico. En Euroliga, el conjunto de Pascual se juega entrar en los playoffs y en Liga Endesa ocupa la tercera plaza en la clasificación. En la Copa... de nuevo no pudo ser.