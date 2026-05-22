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FC Barcelona

Laporta no descarta la continuidad de Xavi Pascual

El presidente electo está intentando convencer al técnico para que continúe al frente de la sección de baloncesto

Joan Laporta no tira la toalla con mantener a Xavi Pascual

Joan Laporta no tira la toalla con mantener a Xavi Pascual / FC BARCELONA / SPO

David Bernabeu

David Bernabeu

Joan Laporta asistió a la Koeman Cup, donde hizo un repaso a la actualidad, y también habló sobre la sección de baloncesto. La actualidad está centrada en la posible salida de Xavi Pascual como entrenador, algo que el técnico está valorando con la opción de marcharse a dirigir al equipo de Dubai.

Laporta habló del de Gavà como “un entrenador top. Tenemos una relación muy potente. Vino para sacarnos de una encrucijada y ahora el primer motivado para ganar la liga es él. Ya veremos. Hablaremos al final”.

Aunque suenan otros nombres como los de Ibon Navarro o Vassilis Spanoulis, Laporta se resiste a perder a Xavi Pascual, pese a que el entrenador está sopesando su salida.

Joan Laporta tiene la intención en su nuevo mandato de conseguir que las secciones sigan ganando títulos y la de baloncesto necesita ser reanimada de forma urgente.

De momento, el Barça ha fichado a Mike James, un base que gusta a Pascual, y se están poniendo las piedras para que el equipo vuelva a ser competitivo y no quede fuera de la Euroliga a las primeras de cambios, como ha pasado esta temporada.

Noticias relacionadas y más

El Barça no participará en la Final Four de la máxima competición europea tras caer en el 'play-in' frente al Mónaco. Una decepción que Laporta, con su optimismo habitual, quiere revertir para volver a saborear títulos. La Liga ACB aún es posible y Laporta no tira la toalla con Xavi Pascual.

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